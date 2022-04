Albañiles repatriados de Ucrania no logran conseguir empleo formal en México

Trabajadores de la construcción que volvieron a México desde Ucrania hace tres semanas, cuentan que no han podido conseguir un empleo formal al que tenían en aquella nación hoy azotada por la guerra.

Armando y Jesús, dos mexicanos repatriados, afirman estar contentos de haber retornado para estar con su familia, aunque en relación al trabajo no la están pasando tan bien.

“Ahí más o menos vamos a empujones, como los niños cuando empiezan a gatear, volví a empezar desde cero”, dijo Jesús al ser cuestionado por el tema.

El trabajador que es herrero de oficio, explicó que en Kiev estuvo trabajando alrededor de un mes con una constructora en el pintado y acabado de paredes de residencias, lo que le redituaba a la quincena hasta 22 mil 500 grivnas, es decir, unos 15 mil pesos mexicanos.

Albañil repatriado ha podido trabajar algunas "chambas"

Captura de entrevista para Televisa.

Los albañileres aseguran que no se compara el sueldo al que estaban acostumbrados. Ahora en México han encontrado algunas “chambas” y esto a raíz de que los vieron por televisión cuando regresaron a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.

Al ser cuestionado si regresaría a Urania. Inmediatamente respondió Jesús: "ahorita no, a lo mejor a trabajar, pero ahorita no, está todo desecho, hasta después de la guerra, mucha gente se quedó y no quiso salir. Me siento bien, estoy en mi país es muy diferente aquí”.

Jesús es soltero y vive con su familia en Tulpetlac en Ecatepec, Estado de México. Armando tiene cuatro hijos, de 32, 27 y dos gemelas de 24 años, que le han hecho abuelo en tres ocasiones.

También dice que deja la puerta abierta para regresar a Europa a trabajar, aunque hoy se dedicará a disfrutar a su familia.

Se extraña la gente, es muy buena y amable y la seguridad que hay allá. Como decimos México no hay uno igual, pero allá también es tranquilo y nunca se nos va a olvidar nuestro México. Por lo pronto ahorita no regreso, quizá en unos dos o tres años más”, señaló.

¿Qué son los albañiles?

Un albañil construye las paredes interiores y exteriores de los edificios.

Un albañil construye las paredes interiores y exteriores de los edificios. Esto puede implicar la construcción de nuevos edificios o la reparación y el mantenimiento de los ya existentes, así como la cimentación, remodelación de muros, pisos, columnas, albañales de viviendas, castillos, techos, etc.

Los dos mexicanos contaron que en Europa lograron comunicarse por medio del traductor de Google, durante su trabajo y más tarde para intentar salir de Kiev tras la ofensiva militar de Rusia.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!