Al tope hospitales de la CDMX: Sheinbaum

Debido al aumento de pacientes contagiados por COVID-19, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, anunció que en la capital sólo hay disponibles 686 camas generales y 365 para terapia intensiva.

Asimismo, la funcionaria aseguró que su administración seguirá ampliando la capacidad hospitalaria y que el objetivo es llegar a siete mil camas en la CDMX, mientras que en el Estado de México (Edomex) se espera que sean casi nueve mil 500 espacios para atender el límite máximo de la emergencia.

Claudia Sheinbaum, hizo referencia que tan sólo en la Zona Metropolitana del Valle de México hay siete mil 049 personas que se encuentran en los hospitales de los 59 municipios conurbados y en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, las autoridades sanitarias dieron a conocer que personal médico del Sureste del país apoyará en los diversos frentes para coadyuvar en la saturación de los nosocomios.

“Es un acto solidario que siempre nos ha caracterizado a todos como pueblo en México y no podía ser la excepción. En este último jalón seguimos de pie y seguimos juntos”, dijo el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, quien anunció que en los próximos días llegarán 640 elementos de salud.

El titular del Seguro Social informó que ese personal llegará desde diversos estados del país como Campeche, Yucatán, Chiapas y Veracruz, donde existe una baja en los contagios de la enfermedad que causa el virus COVID-19.

No hay falta de tanques de oxígeno ante el incremento de hospitalizados, aseguró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien añadió que su administración evalúa la posibilidad de contratar el servicio para los pacientes con COVID-19 que llevan el tratamiento en sus domicilios.

“No hay falta de tanques. Nosotros estamos viendo la posibilidad de contratar, desde el Gobierno de la ciudad, estamos revisándolo. También hay la posibilidad de concentradores, toman a través de un proceso químico el oxígeno de la atmósfera, pero se está resolviendo”, afirmó.

La mandataria capitalina reconoció que sí hay mayor demanda de tanques de oxígeno, pero aseveró que el abasto está garantizado.

“Que no haya pánico. No hay escasez, solamente subió mucho la demanda y las empresas están ajustando su oferta. Estamos viendo que la ciudad pueda tener (los tanques) para las personas que no requieran hospitalización, pero con uno puedan resolver el momento difícil de la enfermedad”, adelantó.

