Ahora tiembla en Coahuila, alertan

Agencias / La Verdad Noticias. Hoy a las 14:23 horas se registró un sismo de 4.2 grados a 21 kilómetros de Matamoros, Coahuila, lo cual ocasionó una fuerte movilización policíaca de llamadas al sistema de emergencias 911, que provenían del sector suroriente y norte de Torreón.

Nerviosismo se vivió por varios minutos por el movimiento telúrico, pero las autoridades locales de protección civil reportan que no existieron daños ni personas lesionadas.

Por su parte, los bomberos informaron que atendieron las llamadas de emergencia de los ciudadanos que solicitaron su apoyo, pero que en ningún caso se encontró que las personas presentarán heridas por el temblor que se había sentido en esa zona geográfica.

Alberto Porragas, director de Protección Civil Municipal, indicó que efectivamente “sí se sintió algo”, pero estaban en espera de la información que iba a proporcionar el Servicio Sismológico Nacional.

Precisó que se trató de un evento de aproximadamente tres segundos y que no dejó ninguna afectación.

En un mensaje a la población, el responsable de Protección Civil Municipal pidió a la población:“que guarden la calma, que no difundan información falsa, no hay que generar pánico ya que se trató de un evento sin consecuencia. Estamos situados enTorreón en la placa tectónica de Norteamérica, una zona en la que no son frecuentes los sismos, pero hay que recordar que la tierra se mueve en todos lados”.

Hasta las 15:47 horas local, fue que el Servicio Sismológico Nacional confirmó que se registró un temblor de 4.2 grados en Matamoros, Coahuila.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López, dijo que hasta el momento no se tiene ningún reporte de daño en el municipio y la unidad de Protección Civil ya acudió a las comunidades del sur para verificar su situación.