Aguakan trabaja sin autorización de CAPA en Puerto Morelos

Gerardo Mora titular de CAPA, afirma que desconocía sobre las obras que se han estado realizando en Puerto Morelos. Redacción/Diario La Verdad Puerto Morelos En caso de hallarse anomalías en las obras de introducción de drenaje, Aguakan podría ser acreedor de una sanción por ignorar a la autoridad normativa, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) “Vuelven a pasar por encima de CAPA, que es la autoridad normativa”, mencionó Gerardo Mora, titular de CAPA. Mora afirmó que desconocía sobre las obras que han realizado en Puerto Morelos. “No lo avalamos, no porque la gente no lo merezca, pero por no saberse si está apegado a normativa”, aclaró.

Dos vías

Te puede interesar

El titular de CAPA dijo que existen dos vías por las que se avanza en la solicitud del Ayuntamiento de Puerto Morelos de contar con su propio organismo operador para el servicio de agua potable. La primera es la judicial, pues Aguakan demandó para evitar la creación del organismo, por lo que CAPA apeló y se amparó; y ahora se espera la resolución del juez. La segunda es administrativa, pues se hizo un análisis al servicio de esta concesionaria, para brindarle elementos a la presidenta municipal, Laura Fernández Piña, con los que justifique la creación del organismo operador.