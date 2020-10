Agrava estado de salud de alcalde de Nuevo León por Covid-19

El estado de salud del alcalde de Nuevo León, Pedro Casas Quiñones, ha empeorado luego de ser intubado el pasado viernes tras ser diagnosticado con Covid-19, informó el titular de la Secretaría de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos.

De acuerdo con el funcionario de salud, el munícipe ha presentado dificultades para hablar y respirar, desde el pasado 19 de octubre, por lo que alcalde de Nuevo León se mantiene bajo observación médica rigurosa, a fin de preservar su salud.

El presidente municipal, que se hizo famoso por rifar yeguas, organizar fiestas y regalar billetes durante su campaña a la alcaldía, informó hace unos días que había dado positivo a la prueba Covid-19, por lo que se retiraba de sus funciones.

En ese entonces, Casas Quiñones pidió a las personas que oraran por él y por todos los enfermos de Covid-19, una enfermedad que ha dejado casi 89,000 muertes en todo el país y más de 4,000 en el estado de Nuevo León.

“No se mortifiquen, yo no voy a rendirme, no me verán en un pozo”, lanzó el alcalde en el vídeo.