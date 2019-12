Agradece AMLO que Trump optara por la cooperación para combatir mafias del narco

Es mejor la cooperación que la intervención entre nuestros pueblos, mensaje de AMLO a Trump.

Paraiso, Tabasco.- El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la decisión de Donald Trump que decidiera mantener una política de buena vecindad al posponer el catalogar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas

El Primer Mandatario de la Nación en relación al gobernante del vecino país del norte dijo: “Va a tener siempre, de nuestra parte, la mano abierta, franca, extendida para seguir avanzando juntos en bien de nuestros pueblos y en bien de nuestras dos naciones”.

López Obrador hizo un recorrido por la nueva refinería de Dos Bocas.

Señal de amistad

Por su parte el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este viernes que la decisión de clasificar a los cárteles mexicanos como terroristas sigue en pie, pero se retrasará temporalmente a petición de Andrés Manuel López Obrador.

En su cuenta de Twitter, Trump escribió que su gobierno completó el trabajo necesario para declarar "organizaciones terroristas" a los carteles mexicanos.

"Estatutariamente estamos listos para hacerlo. Sin embargo, a petición de un hombre que me agrada y respeto, y que ha trabajado tan bien con nosotros, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se retrasará temporalmente esta designación y se intensificarán nuestros esfuerzos conjuntos para tratar decisivamente con estas organizaciones viciosas y en constante crecimiento", señaló el mandatario republicano.

Donald J. Trump

✔

@realDonaldTrump

All necessary work has been completed to declare Mexican Cartels terrorist organizations. Statutorily we are ready to do so. However, at the request of a man who I like and respect, and has worked so well with us, President Andres Manuel @LopezObrador_ we....

A nombre del gobierno de México, el canciller Marcelo Ebrard expresó su agradecimiento a Trump su decisión.

"Ganó la cooperación y habrá buenos resultados", escribió el secretario de Relaciones

Exteriores en su cuenta de Twitter.

Marcelo Ebrard C.

✔

@m_ebrard

A nombre del Gobierno de México agradezco la decision del Presidente Donald Trump de postergar la designación de organizaciones como terroristas a petición del Presidente López Obrador, quien también le respeta y aprecia. Ganó la cooperación y habrá buenos resultados.

Este anuncio se da a un día de que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, se reuniera en México con su homólogo Alejandro Gertz Manero, con el presidente López Obrador y con Marcelo Ebrard "para avanzar en la cooperación bilateral por la seguridad".