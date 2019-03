Agoniza PRI a sus 90 años.

Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche.

Muchos de los ciudadanos se preguntan por qué en el PRI a sus 90 años que cumple mañana 4 de marzo siguen las disputas por quién encabece su dirigencia.

Y es que independientemente de quien obtenga la presidencia y la Secretaría General en el próximo cambio sucesorio, este viejo anquilosado y artrítico todavía representa un jugoso botín tanto en lo económico como en lo político.

Efectivamente el Instituto Nacional Electoral (INE), durante 2019 lo proveerá de 849 millones 372 mil 311 pesos, además de que en muchas entidades aún tiene un gran peso específico pese a lo vapuleado que resultó electoralmente en 2018.

Resulta que actualmente existen varios ‘gallos’ y una ‘señora gallina’, en busca de su dirigencia y a pesar de que padece la peor crisis desde su fundación en 1929, aún quedan 12 gubernaturas en el país ‘gobernadas’ por priistas.

En #Colima lo confirmo, la renovación del @PRI_Nacional va en serio y es de fondo, porque no le tenemos miedo a la democracia, a la apertura, al voto libre. Ese debe ser el camino para convertirnos en la opción del futuro. pic.twitter.com/Pb5HZ9pZ5h — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) 2 de marzo de 2019

El año pasado perdió la Presidencia de la República y ahora solo tiene un puñado de senadores, 14 y apenas 47 diputados federales.

Asimismo también muchos congresos locales están dominados por Morena, que como subrayó una de las principales aspirantes, la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, son priistas de la vieja guardia en su mayoría los que ahora están en Morena, lo mismo que los actuales titulares en las principales carteras del gobierno federal. De ahí que todavía no está muerto.

Y es que a pesar de que como se precisó, el PRI está agonizante, aún tiene algo de respiración ya que son 48 millones de mexicanos gobernados por candidatos emanados de ese partido. Es decir un 41 por ciento del total de la población.

Renovación de la dirigencia

Conforme al calendario oficial en agosto renuevan a la dirigencia nacional. Hay cuatro candidatos que ya alzaron la mano: Ivonne Ortega, Alejandro Moreno, José Narro y Ulises Ruiz y existe un quinto Miguel Osorio Chong, quien está en duda.

El doctor Narro, la víspera, se destapó como aspirante a la dirigencia del PRI y en un video anunció que se retiraba de la vida académica. El ex rector de la UNAM piensa que puede todavía hacer algo. “Creo que es a través de la política que se puede contribuir a mejorar a nuestro país”.

A principios de semana, Alejandro Moreno Cárdenas notificó al Comité Estatal del PRI Campeche, su intención de separarse de la gubernatura del estado para competir por la presidencia del CEN del PRI. Como mancuerna está a Carolina Viggiano, esposa del ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira.

El también presidente de la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores), confirmó su aspiración a inscribirse en el proceso de renovación de la dirigencia nacional de su partido.

Asimismo el máximo órgano de gobierno estatal del PRI aprobó la petición del gobernador Moreno Cárdenas, para registrarse como aspirante al CEN de su partido, apenas se emita la convocatoria del proceso de selección.

Además prometió a los priistas campechanos no fallarles y poner a Campeche “en lo más alto”.

“Muy pronto entregaré la reforma para construir el mejor PRI de todos los tiempos; juntos lograremos ser el mejor PRI: más honesto, honrado con cero tolerancia a la corrupción. Vamos a construir la nueva alternativa para los mexicanos”, expresó.

“Una reforma para los 10 millones de mexicanos que votaron por el PRI y para los 60 millones que no lo hicieron por Morena. Una reforma que le responda al PRI y a los priistas”.

Por su parte, Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca, también ya levantó la mano y se declaró inconforme con el trato que la cúpula les ha dado a los priistas de base. “No se vale que les valgas madres en las elecciones internas. ¡Ah, pero eso sí!, ayúdame en las campañas”.

“Esto ya cambió. Ya lo movimos. Ganamos por KO en el primer round. Tu voto ya no va a valer madres. Tú vas a decidir el próximo Comité Ejecutivo Nacional con un partido unido, vamos a ganar por goliza”.

Peña traicionó al PRI: Ivonne Ortega

En su oportunidad la ex gobernadora yucateca, Ivonne Ortega reconoció que el que llamaban “nuevo PRI” resultó tener a personas con muy malas prácticas que llevaron al partido al peor escenario de su historia. En reunión con la militancia de Baja California, Ivonne propuso en este 90 Aniversario del partido “recuperar al PRI-PRI” de base.

“Hay quienes hablaban del ‘viejo PRI’ y del ‘nuevo PRI’, pero el ‘viejo PRI’ está ahora en el gobierno federal y el ‘nuevo PRI’ resultó tener a personas con muy malas prácticas que llevaron al partido al peor escenario de su historia”, sostuvo Ivonne Ortega Pacheco.

Expresó que “lo mejor que podemos hacer en el 90 Aniversario del partido es recuperar al PRI-PRI, sin apellidos ni malas prácticas: el PRI de la gente, de la base militante que son los soldados, los que sudan la camiseta”.

La ex gobernadora de Yucatán y ex secretaria general del PRI Ivonne Ortega aspira a dirigir al partido, al considerar que el ex presidente Enrique Peña Nieto lo dejó muy lastimado y vulnerable, además de que lo “traicionó”.

En entrevista, de cara al 90 aniversario del organismo político, equipara la crisis que vive el partido con el nocaut que Juan Manuel Márquez propinó a Manny Pacquiao en 2012: “Fue un descontón”.

Por eso reiteró: “hoy se necesita alguien que entienda cómo se debe llevar las riendas de un partido en oposición.

La cifra

$849 millones 372 mil 311 pesos recibirá en este año por parte del INE.

Presencia tricolor

Campeche

Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”.

Colima

José Ignacio Peralta Sánchez.

Coahuila

Miguel Riquelme.

Estado de México

Alfredo del Mazo Maza.

Guerrero

Héctor Astudillo Flores.

Hidalgo

Omar Fayad.

San Luis Potosí

Juan Manuel Carreras López.

Sonora

Claudia Pavlovich Arellano.

Sinaloa

Quirino Ordaz Coppel.

Oaxaca

Alejandro Murat.

Tlaxcala

Marco Antonio Mena Rodríguez.

Zacatecas

Alejandro Tello Cristerna.