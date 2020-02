Agencia de viajes ABANDONA a mexicanos en China por coronavirus 

Lo que se disponía a ser una de las mejores vacaciones en China para un hombre y su mamá de origen mexicano terminó en momentos de pánico, luego que la agencia de viajes que contrataron los abandonó en medio de un brote de coronavirus.

Pedro Misael Rodríguez, planeó desde varios meses, las tan anheladas vacaciones para él y su madre en China, sin embargo, en pleno viaje fueron testigos de como el país más poblado del mundo, pasó a ser un fantasma por el brote coronavirus.

Pedro relató para un medio local los momento de angustia que vive en China, luego que la agencia de viajes que contrató para dicha aventura los dejó abandonados en medio del brote del virus mortal.

“Al principio se miraba todo tranquilo; sí había mucha gente con tapabocas; en los aeropuerto había poquita gente, pero de repente comenzó a crecer… ya no mirabas gente en las calles, ya todos los lugares donde entrabas te medían con un aparato la temperatura; la gente ya hasta traían como máscaras”, detalló el joven mexicano.

Las medidas de prevención empezaron a aumentar en China, tras la declaratoria de cuarentena, momento en el que la agencia de viajes que contrataron los abandonó en dicho país.

“Cuando empezamos a ver todo esto nos dijeron: ‘¿saben que?’ Hay cosas cerradas, no vamos a poder entrar a estos lugares, vamos a estos otros lugares… pero de repente la agencia nos dijo: ‘¿Saben qué? Ya el gobierno no está permitiendo que se transporte de ciudad a ciudad, ya no se están permitiendo que entren a algunos hoteles”, detalló el hombre.