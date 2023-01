Afromexicanos, un sector aún invisible para el país | Conapred

Para Georgina Diédhiou Bello, activista afromexicana e integrante del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), la falta de reconocimiento a los afromexicanos invisibiliza a este sector que ha estado a lo largo de la historia de México.

“Existe una deuda histórica del gobierno mexicano y de otros gobiernos a nivel internacional, en donde no existen campañas que brinden información sobre la afrodescendencia a nivel local, esto permite o permea que mucha gente no se sienta cómoda, identificada o no reconozca sus raíces”, afirmó en entrevista con La Verdad Noticias.

En el marco del Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes que se conmemora cada 24 de enero, Diédhiou Bello aseveró que respetar y reconocer la diversidad de la población afromexicana construye una sociedad con más igualdad y sin discriminación.

“Las personas afromexicanas en especifico viven discriminación racial, racismo, intolerancia, pueden llegar a vivir xenofobia porque se cree que en México no hay personas afromexicanas o afrodescendientes o negras y que todas las personas que tienen tono de piel oscura no deberían estar en México”, afirmó la experta.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, mediante la pregunta “Por sus antepasados y de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, ¿Se considera afromexicano(a), negro(a) o afrodescendiente?”, alrededor de 2.58 millones de mexicanos se autoidentifican como afromexicanos, lo que representa el 2.0% del total de la población.

A nivel nacional Guerrero, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Ciudad de México concentran el 46.5% de la población total del país que se autoreconoce como afromexicana o afrodescendiente, informó el Inegi en un estudio de 2021.

Mientras que las entidades federativas con mayor presencia que se autoreconoce como afromexicana o afrodescendiente respecto a su población total son Guerrero, Oaxaca, Baja California Sur, Yucatán y Quintana Roo, con 8.6, 4.7, 3.3, 3.0 y 2.8%, respectivamente

Datos de la Conapred señalan que, en 2020, se contabilizaron casi 976 mil hogares con población afromexicana o afrodescendiente, lo que representa el 2.8% de los hogares. En ellos habitan 3.48 millones de personas.

Reconocimiento constitucional

Diédhiou Bello explicó que ser afrodescendiente es un valor de autorreconocimiento, un distintivito que comienza con la autovalorización y responde preguntas como ¿quién soy? y ¿de dónde vengo?

Fue el 9 de agosto de 2019, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional que reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte integrante de la composición pluricultural del país.

Por lo que el Artículo 2 Apartado C indica que, “esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación.

“Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social”.

En ese sentido Diédhiou Bello señala que, con esta reforma, México reconoce públicamente a las personas afromexicanas que viven, en territorio nacional, desde hace más de cinco siglos.

Sin embargo, la activista reconoció que las constituciones estatales se están regulando y aún falta, políticamente, el reconocimiento a los derechos de los afrodescendientes.

Sostuvo que, solo Guerrero y Oaxaca, han incluido instituciones que reconocen a las personas de origen africano, lo que ayuda a la identidad de las personas.

De acuerdo con Diédhiou Bello, se trata de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano (SEPIA) en Oaxaca y la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos (SAICA) en Guerrero.

Herramientas contra la discriminación y el racismo

Diédhiou Bello explicó a La Verdad Noticias que las herramientas que se pueden generar, a nivel individual y colectiva, en contra del racismo es la educación.

“La educación puede hacer los cambios graduales en la forma de pensar que tiene cada individuo, de deconstruirlo. Lo que necesitamos es informarnos, conocer, tener estudios, investigaciones, información campañas que visibilicen la población afromexicana en México”, apuntó.

Datos de la Conapred indican en “Quejas relacionadas con personas afrodescendientes 2012-2022” se abrieron 29 expedientes como presuntos actos de discriminación.

Compartió que otra opción es cambiar la manera de pensar como racismos, discriminación, el odio racial y los discursos, así como las narrativas de odio que hay entre las personas.

“Dejar de normalizar, denunciar cuando se lleve a cabo este tipo de prácticas, armonizar el marco jurídico, pero al mismo tiempo, promover políticas públicas que sea efectivas y dignas para este sector poblacional”, aseveró.

