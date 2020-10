Afirma Durazo que no le corresponde poner un sucesor, ante posible salida de la SSPC

Luego de que hiciera pública su intensión de competir por la gubernatura de Sonora en las elecciones de 2021, Alfonso Durazo aseguró a los medios de comunicación que a él no le corresponde proponer un sucesor, ante su posible salida de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que actualmente dirige.

Durante su arribo al estadio "Héctor Espino" en Hermosillo, Sonora, Durazo agradeció públicamente el reconocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia su trabajo realizado en la SSPC, en Bavispe, de donde es originario el funcionario.

De acuerdo con Alfonso Durazo, quien sigue sin confirmar si renunciara al cargo que ostenta actualmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido a los interesados en competir en las próximas elecciones, dejen el cargo antes del31 de octubre.

Alfonso Durazo hizo pública su intención por competir por la gubernatura de Sonora.

“En su momento informaré pero en todo caso tampoco me corresponde estar dibujando sucesores, yo creo que el Presidente tiene muy claro lo que se necesita y no me corresponde, ni me corresponde ni es necesario que yo agregue perfiles”, dijo el funcionario a los medios.

AMLO respalda a Durazo para competir por la gubernatura de Sonora

Durante su visita al estado de Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su respaldo total a Alfonso Durazo para competir por la gubernatura de Sonora, al tiempo que dijo es un “auténtico” servidor público de primer orden, un profesional, y una gente honesta.

“Le agradezco mucho a Alfonso su apoyo, porque él es el que coordina al gabinete de seguridad. Aunque estoy ahí todas las mañanas, estoy recibiendo el informe y quien coordina a todas las secretarías es Alfonso Durazo”, dijo el presidente, lo que se entendió como un apoyo para la candidatura de Morena a la gubernatura de Sonora.