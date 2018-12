Afirma AMLO que no podría renunciar a su salario 'vive de sus ingresos'.

Después que se diera la polémica por la ley para bajar altos montos salariales, esto en pro de austeridad que pretende implementar, para llevar más beneficios al país; Andrés Manuel López Obrador afirmó que él no renunciará al salario que tiene como presidente de México, debido a que de sus ingresos sustenta a su familia.

“Vivo de mis ingresos. Yo no soy rico, no tengo dinero, no vivo de mis rentas. Soy como ustedes, que viven del sueldo. Soy igual. Si renuncio, no tendría yo para mantener a mi familia. Entonces, me iría yo a trabajar… Si, que es una gran profesión la de ustedes”, comentó el presidente.