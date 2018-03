Advierten sobre la escasez de agua en la CDMX

Habitantes del centro del país notan que el suministro de agua es cada vez más bajo. ¿Qué medidas se deben de tomar?

La Ciudad de México y el Estado de México tienen problemas en el suministro de agua porque ha crecido su consumo, pero no ha aumentado el volumen de lo que se obtiene de mantos freáticos y del sistema Cutzamala (que permite transportar este recurso desde Michoacán, pasando por el Edomex, hasta la Zona Metropolitana del Valle de México), dijo Ignacio García de Presno, socio líder de asesoría en infraestructura de KPMG en el país. De acuerdo con el Consejo Consultivo del Agua, la zona centro–norte del país concentra 27% de la población, genera el 79% del producto interno bruto (PIB) y solo hay 32% de agua renovable. En la zona sur, donde está el 68% del agua del país, se encuentra únicamente el 23% de la población y se genera el 21% del PIB, indicó la organización civil del país dedicado a temas de dicho recurso. “Cada vez hay mayor edificación vertical, expansión de la ciudad hacia zonas que antes no estaban tan pobladas y partes altas del Valle de México, lo que siempre dificulta el suministro de agua en la ciudad. Entonces sí ha bajado la presión (de agua) en horas pico y también se ha complicado el drenaje”, comentó el especialista. Claudet Rojas, directora general de SuperGreen Solutions en México, una firma que da asesoría, proveeduría en soluciones de energía y cuidado del agua, señaló que zonas como Iztapalapa son conocidas por no contar con acceso suficiente a un recurso tan necesario como el agua, así como Santa Fe, que tiene edificaciones muy grandes y problemas de suministro. “La Benito Juárez es conocida por consumir muchas pipas, pues no hay suministro suficiente para cubrir todas las edificaciones que hay. En esa delegación, de 2014 al 2015 hubo un incremento del 5% de la población y esto es por tantas viviendas y lugares para comer”, agregó Rojas. La directiva recordó que en aproximadamente 10 o 20 años se estima una crisis por escasez de agua en la Ciudad de México, que se ha convertido en uno de los focos rojos a nivel internacional. De igual manera, Cuajimalpa se suma a la problemática, agregó García de Presno. Información de Agua.org.mx señala que en 1955 el consumo del líquido vital por habitante era de 40 litros al día, mientras que en 2012 fue de 280 litros.