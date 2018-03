Advierten sobre cremas milagrosas de venta en internet

Aumenta la oferta de cremas relacionadas a la belleza en internet, las autoridades advierten de su uso

Autoridades advierte sobre el uso de cremas milagrosas de venta en internet, estas están relacionadas a la belleza pero no tienen ningún certificado que avale la calidad de estas. Se trata de los productos milagro Crema Bellacream y UpSize, los cuales se publicitan en Facebook y Mercado Libre, con cualidades propias de un medicamento, cuando el producto carece de registro sanitario que garantice su seguridad, calidad y eficacia, por lo que se identifica como publicidad ilegal de un producto sin evaluación por parte de la autoridad sanitaria. El producto Crema Bellacream se vende como crema para aumentar el tamaño de los senos y glúteos, sin registro sanitario. La crema mencionada debe contar con un Registro Sanitario emitido por la COFEPRIS y al no haberlo obtenido, esta autoridad sanitaria concluye que el producto no cuenta con estudios que garanticen su seguridad, calidad y eficacia de uso", señala en la alerta sanitaria. En cuanto el producto UpSize, se indica que se distribuye como crema para aumentar el tamaño de los senos, sin los permisos correpondientes para garantizar la salud de los consumidores. La Cofepris recomendó a la población no adquirir ni usar la crema UpSize así como cualquier otro “producto milagro” y en caso de haberlos adquirido o usado favor de notificar a la COFEPRIS al teléfono 018000335050 o al correo [email protected]