Advierten paro laboral en hospitales de Chihuahua por falta de pago a empleados

En plena pandemia de Covid-19, el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Chihuahuense de la Salud (ICHISAL) amagó con irse a paro de labores en 11 hospitales de la entidad, luego de que el gobierno de Javier Corral incumpliera con el pago de quincenas de 2 mil 500 trabajadores de la salud.

5 mil trabajadores de la salud sin pago

Sofía Calzadillas, Secretaría General del Sindicato Único de Trabajores del ICHISAL, denunció que hasta el momento la administración estatal ha sido omiso a las quejas del personal médico, por esta razón tomaron la decisión de tomar una medida más drástica como un paro de labores para que de esta manera pongan atención a su situación.

De acuerdo con lo declarado por la representante sindical, son 2 mil 500 trabajadores sindicalizados los que no recibieron el pago correspondiente de su quincena, pero también hay 2 mil 500 empleados de confianza que no recibieron su nómina. En total son cinco mil afectados, recalcó.

“No es justo lo que nos están haciendo, los trabajadores de la salud tienen puesta la camiseta en tiempos de pandemia”, subrayó Sofía Calzadillas.

Autoridades se deslindan

La Secretaría General del Sindicato Único de Trabajores del ICHISAL, señaló que ya intentó hablar con el gobernador Javier Corral sobre la situación, pero no obtuvo respuesta. De igual manera con el Secretario de Salud, Eduardo Fernández, quien le manifestó que la Secretaría de Hacienda no giró el recurso, por lo cual no se aplicó el pago correspondiente.

A pesar de ello, el secretario de Salud se comprometió en cubrir el pago de los trabajadores sindicalizados y de confianza lo antes posible.

En tanto, el secretario de Hacienda de Chihuahua, Arturo Fuentes, aseguró que el gobierno había depositado los recursos al Instituto Chihuahuense de la Salud, por lo que se deslindó del problema.

En el transcurso de la mañana, el @GobiernoEdoChih procedió a depositar las nóminas correspondientes al #Ichisal y del @CongresoEdoChih, informó el titular de la @SHGobChih, Arturo Fuentes Vélez. https://t.co/zdoslFhInt pic.twitter.com/dVgrr0haOq — CAMBIO.gob.mx (@ComSocChih) October 15, 2020

En caso de que la autoridad no responda y los empleados reciban sus percepciones iniciarán con paros laborales en los 11 hospitales que existen en el estado, amagó la líder sindical.