Advierte Hugo López-Gatell brote de Covid-19 en Hospital Las Américas

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, advirtió de un brote de Covid-19 en el Hospital Las Américas, de Ecatepec, Estado de México, derivado de la irrupción de al menos 15 personas al área donde se encontraban los cuerpos sin vida de pacientes confirmados con el nuevo coronavirus.

Tras presentar el panorama epidemiológico del Covid-19 en la República Mexicana, el subsecretario de salud habló sobre lo que ocurrió en el referido hospital la tarde-noche del viernes, hechos que calificó como un acontecimiento “dramático”, no solo por las pérdidas humanas, sino por la posición de algunos familiares, pues a pesar de la insistencia en la difusión de información sobre la infección, aún hay personas que no identifican la gravedad que representa la pandemia de Covid-19.

“Es dramático lo que pasó en el hospital de Las Américas en Ecatepec, hay un fenómeno de desconcierto. Lo que también me parece dramático es que no haya llegado la información a las personas, o que a pesar de que haya llegado la información, haya personas que todavía no identifican lo que es el COVID, que es una epidemia grave”, añadió.

Subrayó que no es correcto la manipulación no planeada ni estructurada de restos de personas fallecidas por Covid-19, ya que podría representar un riesgo alto de que se desarrollen contagios en el hospital.

“Pudiera haber infección por la manipulación que ocurrió aparentemente con el cuerpo de la persona (…) Puede ocurrir (un brote). Definitivamente no es deseable que exista una manipulación no estructurada, no planeada, de los restos fúnebres”, recalcó.

sobre las acusaciones de una mujer, quien fuera familiar de uno de los pacientes fallecidos hacia el personal de salud, el funcionario dijo que es un hecho fuera de toda posibilidad y explicó que el desconcierto de la fémina es por desinformación entorno a la situación del coronavirus.

Sobre lo qué pasó en el Hospital Las Américas en #Ecatepec, esto es parte de lo que dice @HLGatell.



Como es común en los funcionarios públicos, habla de los medios y las redes sociales y no mucho de los que provocaron el caos:pic.twitter.com/tYvqYBNq98 — Carlos Zúñiga Pérez (@Carloszup) May 3, 2020

“Al no tener conciencia de esta situación, que se puede presentar así de dramática, sí, en pocos minutos una persona en aparente buen estado puede perder la vida por Covid-19, nadie puede vivir más de cinco minutos con ausencia de oxígeno”, señaló.