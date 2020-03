Adultos mayores olvidan la sana distancia y se agrupan para cobrar pensiones

Pese a que el gobierno de México anunció la entrada de fase 2 por coronavirus desde el pasado 23 de marzo, en la que se prohibe la aglomeración de personas, adultos mayores olvidaron la "sana distancia", durante el cobro de sus pensiones.

En las filas registradas en los bancos de varios puntos de la Ciudad de México, se observa a los adultos mayores en distancias menores a un metro, aun cuando la campaña interpuesta por la Secretaría de Salud dicta 1.5 metros.

De acuerdo con el diario Reforma, uno de los puntos donde se aglomeraron los abuelitos fue en las oficinas de la Secretaría de Bienestar, ubicadas en la esquina de Lucerna número 24, colonia Juárez, donde los ancianos formaron por varias horas para el cobro de su dinero, pese al coronavirus en México.

Si bien la mayoría acude a las instalaciones de la dependencia para saber cuándo les comenzará a llegar el pago adelantado que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el pasado 18 de marzo, otros más acuden para renovar su tarjeta o inscribirse al programa.

El pago adelantado de pensiones fue anunciado por el presidente el pasado 18 de marzo.

“Hay miedo por el virus, pero lo único que tienes que hacer es seguir las indicaciones. Lavarse las manos no asistir a reuniones donde hay mucha gente, como aquí. Digo, aquí está peligroso porque vea cómo estamos. Afortunadamente, ahorita no he oído alguno que estornude o que tosa”, expresó uno de los abuelos al diario Reforma.

Arriban más de 500 abuelos todos los días

Por su parte, uno de los empleados de las oficinas de Bienestar, aseguró que al día se agrupan afuera de las instalaciones alrededor de 500 adultos mayores, pese a las recomendaciones de salud emitidas por el gobierno.

Te puede interesar: Fase 2 Covid-19: AMLO decreta que adultos mayores vayan a casa con goce de sueldo

En otro de los sitios donde se detectó el agrupamiento de personas fue en las oficinas de Bienestar Hidalgo, donde largas filas se percibieron tanto en el interior como en el exterior del lugar, además de que se ignoraron las recomendaciones de la iniciativa plasmada en una lona, que pide mantener distancia y dice: “si te cuidas nos cuidamos todos”.