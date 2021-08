Adultos mayores no pueden inscribirse a 65 y más por error en su CURP

Un grupo de adultos mayores se aglomeraron ante las oficinas del registro civil para exigir que solución a un problema con su CURP que les ha impedido completar la documentación para registrarse al programa de pensiones de 65 años y más.

De acuerdo con el testimonio de varios solicitantes, cuando se presentaban a los módulos de registro los servidores de la nación les indicaron que su CURP presentaba un error.

“El problema que estoy teniendo es que no coincide el núermo de Curp con el acta de nacimiento, por lo que no logré registrarme al programa 65 años y más”, dijo a Milenio el señor Ricardo Ramírez, de 65 años.

Largas filas para modificar su CURP

Así esperaban los adultos mayores y sus acompañantes (Foto: Milenio).

El problema de Ramírez fue el mismo de decenas de adultos mayores que se acercaron a diferentes oficinas del registro civil de la Ciudad de México en busca de solucionar un problema que habían cargado por años, pero que solo identificaron al aspirar a la pensión.

Algunos de los afectados dijeron que era difícil para ellos tener que trasladarse desde sus hugares hasta la zona centro para poder registrarse al programa federal, además de que el error en la documentación los obliga a pagar más dinero de lo contemplado.

“Primero me dicen que no están correctos mis papeles, me traslado a las oficinas del registro civil y me topo que tengo que formarme, de veras no se ponen a pensar esos jóvenes que algún día llegarán a ser adultos mayores y alguien más los tratará como lo hacen ellos con nosotros”, señaló Margarita Nava.

65 y más 2021 inscripciones en línea

Inscripciones al programa se realizan desde los módulos locales.

La Secretaría del Bienestar informó que aquellos adultos mayores de 65 a 67 años que deseen inscribirse al programa Pensión para el Bienestar deberán consultar la página oficial para ubicar su módulo de inscripción.

La dependencia recordó que tendrán prioridad los municipios más pobres del país y las inscripciones se realizarán en cinco etapas, por lo que es indispensable estar pendientes de las convocatorias en cada localidad. Los documentos que deben presentarse son:

Identificación oficial (credencial del elector, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

CURP.

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto para dar seguimiento a tu trámite.

La pensión 65 y más se incrementó este año a 3.100 pesos mensuales y cuenta con más de ocho millones de derechohabientes. Se espera superar los 10 millones de beneficiarios con la ampliación a personas mayores de 65 años.

