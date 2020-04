Adulto mayor trabajaba para poder comer y acabó enfermando de neumonía atípica

Y es que la necesidad es más grande, el ejemplo es un adulto mayor que terminó enfermando de una infección que le provocó una neumonía atípica, sin confirmar coronavirus, la cual contrajo cuando trabajaba en la Central de Abastos de la Ciudad de México (CDMX) pese a las indicaciones de las autoridades.

La Secretaría de Salud en la CDMX pidió a los adultos mayores no salir de sus casas para no contraer el coronavirus Covid-19 ya que en ellos el virus suele traer más complicaciones que pueden provocar la muerte, sin embargo, no todos pueden seguir esta indicación ya que muchos de ellos viven al día.

Adulto mayor enfermó por tanto trabajar

Don Marcos Hernández, un adulto mayor de 65 años, continuó yendo a trabajar en la Central de Abastos de la CDMX para vender sus legumbres, debido a la necesidad de dinero para poder comer, pero hace una semana comenzó a sentirse mal de las vías respiratorias por lo que fue con un doctor particular que le recetó medicamentos, pero no mejoró.

Necesitan trabajar y alimentar a sus familias, ahora han sido víctimas y enfermaron.

Su hija Laura cuenta que su padre es originario del municipio mexiquense de Los Reyes la Paz y es comerciante en la Central de Abastos, pero que debido a que no mejoraba fue trasladado al Hospital de Nutrición Salvador Zubirán, donde lo ingresaron por tener un cuadro de neumonía.

Laura cuenta que don Marcos no podía respirar bien y cuando llegó al hospital le tuvieron que colocar una una cámara de oxígeno. “No sabemos si tiene o no el Covid porque aún no nos informan del resultado de la prueba”.

Otro caso sospechoso

Otro caso es el de Don Juan Torres, de 57 años, él se encuentra esperando los informes del estado de salud de su hermano que está hospitalizado en el hospital Manuel Gea González, Juan Torres, pues llegó a urgencias con síntomas evidentes de coronavirus.

Don Juan cuenta que su hermano tiene 48 años y es originario de Xochimilco, se dedica a la venta de dulces de amaranto pero hace unos días comenzó con tos, fiebre y con eso que dicen del Covid. “Lo trajo mi otro hermano, él se quedó aquí anoche, yo llegué en la mañana y todavía no me dan informes”, dijo Juan mientras esperaba en una banqueta.

Un caso más el que vive Sergio Maya, quien espera información de su cuñado, un taxista de Ecatepec que ingresó desde la semana pasada al Gea González pero desde ese momento no ha recibido un diagnóstico claro.

Don Sergio y su hermano, esposa del paciente, han estado durmiendo en la calle y en estos días de lluvia se han guardado en un parabús, y todos los días distintas personas les han regalado alimentos.