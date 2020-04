Admite SCJN controversia contra salarios de consejeros del INE

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados, mediante la cual se impugnó los salarios de directivos y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) al considerar que son superiores al del Presidente de la República.

Consejeros del INE seguirán percibiendo sus salarios

Pero no esto no implica que los altos mandos del INE dejarán de percibir sus salarios de hasta 170 mil pesos mensuales (60 mil pesos más que Andrés Manuel López Obrador), pues hasta el momento el tribunal constitucional no se ha pronunciado sobre la suspensión solicitada.

Admite SCJN controversia contra salarios de consejeros del INE

Lo que sí determinó la Suprema Corte es que la Cámara de Senadores no será considerada en este asunto como tercero interesado y advirtió que quienes sí tendrán ese carácter son el Ejecutivo Federal y la Fiscalía General de la República (FGR), a quienes ya se solicitó sus informes reactivos los cuales tendrán que rendir en un plano no mayor a 30 días, mismo plazo que tiene el INE para contestar la demanda.

“Se requiere a la autoridad demandada para que al dar contestación remita copia certificada de todas las documentales relacionadas con el acuerdo impugnado, apercibido que, de no cumplir con lo anterior, se le aplicará una multa”, advirtió la SCJN.

En el mes de febrero, la Cámara de Diputados aprobó presentar la controversia que, en su texto, demanda la invalidez del “Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban para el Ejercicio Fiscal 2020, el Manual de Remuneraciones para los Servidores Públicos de Mando; la publicación de la estructura ocupacional en el Diario Oficial de la Federación y la actualización de los tabuladores de sueldos para el Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, para el Personal de la Rama Administrativa y el de remuneraciones para las contrataciones bajo el régimen de honorarios permanentes”.

Dicho acuerdo se aprobó en sesión extraordinaria por la Junta General Ejecutiva del INE, celebrada el 20 de diciembre de 2019, según de advierten en el expediente INE/JGE245/2019.