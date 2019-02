Adiós al programa de apoyo para niños genio en CDMX

Claudia Sheinbaum, eliminó el programa que atendía y otorgaba apoyos económicos a los Niños Talento de la Ciudad de México, al considerar que “no hay ningún estudio científico que pueda definir a un niño genio”. Te recomendamos: ¿Una niña de tres años es más inteligente que Einstein? El programa de Niñas y Niños Talento, implementado por la administración pasada, apoyaba aproximadamente a 103 mil 520 niñas y niños de entre 6 a 15 años de edad con aptitudes académicas sobresalientes (calificación entre 9 y 10), residentes e inscritos en escuelas públicas de educación primaria y secundaria de la Ciudad de México. Los pequeños recibían una hora de actividad a la semana en alguna de las 15 disciplinas con las que contaba el programa, mismas que se agrupaban en tres áreas temáticas: Artes, Ciencias y Deportes. Ademas, se les proporcionaba un estimulo económico mensual y dos apoyos semestrales.

El estimulo económico era de 3 mil 300 pesos, distribuido en 12 depósitos mensuales de 200 pesos cada uno, y dos depósitos semestrales: el primero de 600 y el segundo de 300 pesos.

“Este programa ya no está operando, a partir de este año, y estamos trabajando con la autoridad federal porque la educación básica pues es, esencialmente, una atribución federal; y más bien nosotros estamos trabajando con ellos para poderlos apoyar sobre todo en preparación para maestros y el tema de las propias escuelas”, dijo Sheinbaum. Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, mencionó que la dependencia a su cargo trabajará con las Secretaría de Educación Pública Federal, para atender a los alumnos que en la capital del país requieren alguna atención especial. Explicó que actualmente “la SEP decidió integrar a todos los niños y las niñas, independientemente de sus capacidades o alguna discapacidad lo que aparentemente, no ha funcionado bien”. A nivel local, informó que ya se trabaja en un programa de formación de maestros, maestras, y educadoras, con el fin de detectar algún tipo de discapacidad que pueda limitar su nivel de aprendizaje. “Lo estamos trabajando, tenemos que preparar a los maestros para que lo detecten; por ejemplo, la dislexia es un problema importante porque si no puedes aprender a leer, pues no puedes aprender muchísimas cosas”. Adelantó que se planea incluir en algunos Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, a personas especializadas en atender dichas problemáticas que afecten la educación de los niños.