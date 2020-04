Adictos o enfermos mentales, víctimas del encierro por COVID-19

La pandemia y el confinamiento por el COVID-19 que se vive actualmente en el país, alteró la vida de los mexicanos, pero afecta más a quienes sufren enfermedades mentales o una adicción.

Yessica Jáuregui, tiene 26 años, y ante la pandemia del coronavirus COVID-19, ha sufrido varias recaídas en su proceso de desintoxicación para dejar su adicción a la piedra de cocaína.

Yessi, como le dicen de cariño, es vecina de la colonia Santa María la Rivera, y estaba en un proceso de AA (Drogradictos Anónimos) que la habían alejado por 3 años de las drogas.

El miedo y la angustia, que fueron provocados por la pandemia del COVID-19, la llevaron a encerrarse en su recámara 24 horas del día, incluso no salía a comer por el miedo al contagio.

Con el paso de las semanas, su desesperación y angustia aumentaron, lo que la llevó a recaer en el consumo de la piedra de cocaína.

"Yo antes me echaba dos grapitas (2 gramos) de piedra al día y hasta ahí, no más, pero ahora me echo más de cuatro".

Esta situación comenzó a generar disgusto entre los cinco integrantes de la familia que viven en un pequeño departamento.

"Los fines de semana, viernes y sábado me llego a gastar mil 500 pesos en mis grapitas. A veces no me alcanzan y tengo que hacer algunas “chambitas” ¿Si lo a sabes, no? Tener sexo con quien pague mis grapas”.