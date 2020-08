Adeudan estados $10 mil millones de pesos a la CFE

El año pasado, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 'condone' adeudos a estados y municipios; hoy las entidades gubernamentales estatales y municipales de México mantienen un adeudo de poco más de 10 mil millones de pesos por servicio de energía eléctrica.

De acuerdo a una respuesta formulada por la propia CFE a una solicitud de información de un particular, el adeudo total de las entidades públicas es de 10 mil 060 millones 582 mil 441.91 pesos.

Según el oficio de respuesta de CFE Ref. UT/SAIP/1787/20, fechado el pasado 28 de julio, el adeudo se concentra en al menos siete entidades: Estado de México, Chiapas, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Nayarit y Puebla, quienes acumulan casi el 86% del adeudo total que tienen todas las entidades gubernamentales del país.

Estados tienen alto consumo de energía eléctrica y no pagan

Cuatro estados morenistas adeudan a la CFE

De los siete estados que más adeudan a la CFE, cuatro son gobernados por Morena, dos por el PRI y uno más por el PAN.

Tan solo el Estado de México y sus municipios adeudan a la CFE un total de 5 mil 684 millones 340 mil 389.76 pesos, casi el 50% del total en todo el país.

Le siguen las entidades de Guerrero y Chiapas, con 833 millones 321 mil 168 pesos y 811 millones 280 mil 554.30 pesos, respectivamente.

En ese tenor, Tabasco adeuda por servicio de luz a la CFE un total de 530 millones 162 mil 593 pesos, ante la deuda, el mandatario de la entidad Adán Augusto López Hernández advirtió el pasado jueves que su gobierno no pagará deudas de clientes morosos, como se acordó en el convenio del programa “Adiós a tu deuda”, para poner fin a la resistencia civil de no pago por el servicio de energía eléctrica desde hace 25 años: “No, no vamos a pagar nada a la CFE”, dijo.

Veracruz, Nayarit y Puebla son las otras entidades que también tienen un fuerte adeudo: 369 millones 519 mil 994 pesos, 238 millones 701 mil 399 pesos y 222 millones 073 mil 072 pesos, respectivamente.

Aunque le documento no lo afirma, se deduce que los citados adeudos no son de ahorita, sino que se vienen arrastrando de administraciones incluso pasadas.

Los impagos, según una hoja Excel con más de 420 mil celdas que acompañó al oficio, son por diversos servicios en escuelas, hospitales, alumbrado público, plantas de agua y oficinas gubernamentales, etc.

Se incrementa deuda entre 2018 y 2020

La deuda de las entidades gubernamentales para con la CFE se han incrementado significativamente en los último años en algunos de los estados que hoy están más endeudados. Por ejemplo: en julio de 2018, el Estado de México debía a CFE 3 mil 877 millones de pesos; Chiapas 810 millones 700 mil pesos.

El adeudo de Guerrero en 2018 era de 508 millones 700 mil pesos; la entidades gubernamentales de Tabasco debían a CFE 335 millones 800 mil pesos; y Veracruz su deuda era de 230 millones 200 mil pesos.

Los contrastes

En contraste, en mayo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador, condonó a la población de Tabasco, su estado natal, un adeudo por el servicio eléctrico que ascendía a 11 mil millones de pesos, misma cantidad que deben los municipios a nivel nacional; sin embargo, al parecer el ‘borrón y cuenta nueva’ no se concretó, según han declarado las autoridades tabasqueñas.

El año pasado, la cartera vencida de la Comisión, es decir las cuentas por cobrar, fue de 55 mil millones de pesos, por deudas de la población, de los municipios e instancias gubernamentales, así como clientes comerciales e industriales.

Millonaria deuda de entidades

(Hasta el mes de julio)

Respuesta de la CFE a solicitud de La Verdad vía transparencia

Adeudo por estado

Aguascalientes $3,726,512

Baja California $58,818,795

Baja California Sur $82,002,504

Campeche $77,324,588

Chiapas $811,280,554.30

Chihuahua $236,654,746.00

Ciudad de México $46,226,483.00

Coahuila $11,310,554.00

Colima $12,038,619.00

Durango $326,839.00

Estado de México $5,684,340,389.76

Guanajuato $12,751,925.00

Guerrero $833,321,168.00

Hidalgo $67,910,636.45

Jalisco $100,757,847.00

Michoacán $49,094,925.00

Morelos $72,701,868.13

Nayarit $238,701,399.00

Nuevo León $61,645,733.00

Oaxaca $101,319,591.00

Puebla $222,073,072.00

Querétaro $5,322,823.00

Quintana Roo $43,084,697.00

San Luis Potosí $13,785,449.00

Sinaloa $44,573,080.31

Sonora $68,459,435.48

Tabasco $530,162,593.00

Tamaulipas $93,886,775.48

Tlaxcala $26,225,032.00

Veracruz $369,519,994.00

Yucatán $74,396,640.00

Zacatecas $6,682,628.00

No especificado $1,545,46.00

TOTAL: $10,060,582,441.91

Fuente: CFE

Crece deuda

(cifras en millones de pesos)

Estado Deuda 2018* Deuda 2020* Incremento %

Estados de México $3,877.8 $5,684.3 46.59%

Chiapas $810.7 $811.2 0.06%

Guerrero $508.7 $833.3 63.81%

Tabasco $335.8 $530.1 57.86%

Veracruz $230.2 $369.5 60.51%

Fuente: CFE

*Hasta el mes de julio

