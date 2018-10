Además del sueño americano, migrante hondureño busca una prótesis de mano

Hace 10 años, Santos Leonida Rosales, logró cruzar la frontera de México y Estados Unidos, viajando desde Honduras. Estuvo seis meses trabajando en E.U, exactamente en Corpus Christi, Texas, mandaba dinero a su familia, siendo el sustento económico estando lejos.

Lamentablemente su madre enfermó y el regresó para pasar sus últimos días haciéndole compañía a quien le dio la vida.

"En eso cayó mi mami. Yo me vine, me decía: Hijo, yo me voy a morir y no te voy a volver a ver. Madre, le digo, yo me voy a ir para Honduras. Me pegó una desesperación tan fea y me vine y aquí estamos y volvemos de vuelta”, comentó Santos Leonidas Rosales.