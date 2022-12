Adán Augusto presenta Plan B de reforma electoral en San Lázaro

A medio día, antes de que comenzara la discusión y votación de la reforma constitucional en materia electoral, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, presentó el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; la iniciativa de 307 hojas propone la “modificación de leyes secundarias”.

En la iniciativa se contempla modificar el calendario del proceso electoral para compactar procesos y racionalizar los recursos disponibles, así como reducir el aparato burocrático y eliminar los fondos y fideicomisos del INE que han sido creados al “margen de la ley, mediante el depósito de recursos que debieron haber sido reintegrados al presupuesto federal”.

También, refiere a que los consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no ganen más que el Presidente de la República. “Se establece que las remuneraciones que reciban las personas consejeras

electorales del Instituto por el desempeño de sus funciones no podrán justificar la

excepción de especialización o trabajo técnico calificado para rebasar el límite

establecido en la fracción II del artículo 127 de la Constitución”.



Asimismo, propone reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) en las que se paridad de género que garantice la igualdad y no discriminación en la designación de candidaturas.

“Se propone que los partidos políticos y las coaliciones garanticen la postulación de las fórmulas de candidaturas, tanto de representación proporcional como de mayoría al Senado y a la Cámara de Diputados en las que se garantice la participación de personas con discapacidad, afromexicanas, jóvenes, de la diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero”, dice la propuesta entregada por el secretario de Gobernación.

Asimismo, se plantea el derecho a votar de las personas que se encuentran en prisión preventiva.

El Plan B, faculta al Instituto Nacional Electoral ordenar la suspensión de la entrega de bienes o beneficios directos, indirectos, mediatos o inmediatos, en especie o en efectivo, a través de cualquier sistema, que realicen candidatos y partidos políticos.

También, plantea reducir los tiempos de los procesos electorales, “el nuevo calendario en la organización de comicios, se reduce el tiempo de pasar de 54 a 26 días”. También busca agilizar y hacer más eficientes los procesos electorales al modificar la fecha de cómputo de votos al pasar del miércoles siguiente al día de la jornada electoral al mismo día de las elecciones a partir de las 18:00 horas”.

En el documento que presentó el secretario de Gobernación, en privado, a los legisladores de Morena y aliados PVEM y PT, establece que en cuanto a justicia electoral, la presente reforma busca hacer más eficiente, austera y expedita la justicia electoral, reformando la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) y la

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF).

