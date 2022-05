Acusan a Walmart por “no cuidar” a trabajadores; permitió que golpearan a cliente

Un cliente exhibió a Walmart por “no cuidar” a sus trabajadores ni a sus consumidores, pues permitió que un hombre le gritara a una trabajadora mayor de edad y golpeara a otro cliente que intentó defender a la mujer.

El cliente afectado reveló que a pesar que defendió a una cajera, no recibió ayuda de la marca, ni del personal de seguridad ante los ataques y la violencia que vivió por parte de otro cliente.

Fue a través de su cuenta de Twitter, que un cliente exhibió a la cadena de supermercado, revelando que el incidente se registró en la sucursal ubicada en Buena Vista, en Ciudad de México.

Defendió a una trabajadora pero no recibió apoyo de la tienda

Así denunció el cliente el nulo apoyo de la tienda

El usuario reveló que un cliente le gritó a una cajera mayor de edad, lo que le pareció incorrecto y decidió intervenir para defender a la mujer pidiéndole al sujeto que se comportara, pero asegura que el hombre solo se enojó más e incluso lo golpeó.

Pese a la aparatosa situación el cliente que defendió a la mujer decidió mantener la calma, aunque se enojó al percatarse que no recibió apoyo de ningún otro cliente, ni mucho menos de elementos de seguridad de la tienda, asegurando que la cadena de supermercado no se interesa en cuida a sus compradores, ni mucho menos a sus trabajadores.

“No cuidan a la clientela, así como tampoco a su personal”, indicó.

En una segunda publicación el usuario se continuó quejando de la tienda, no solo por no ayudarlo en aquel momento, sino por que aseguró que la empresa no da “buenas condiciones salariales a sus empleados” ni mucho menos garantizan su seguridad.

Hasta el momento la cadena de supermercado no ha respondido a las quejas del usuario, pese a que fue etiquetada en la publicación original.

