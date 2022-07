Acusan a Banco Azteca de vaciar una cuenta de ahorros y Ricardo Salinas responde

A través de redes sociales un usuario denunció a Banco Azteca acusándolo de vaciar su cuenta de ahorro y de inmediato se desató indignación entre los internautas quienes generaron gran revuelo provocando que el dueño de la empresa, Riccardo Salinas Pliego, saliera a responder desatando aún más el enojo.

El conflicto empezó cuando el usuario en Twitter ‘Adigozalezg’, señalara directamente a la institución bancaria de transferir sus ahorros que eran mayores de 120 mil pesos, a otra cuenta desconocida y a través de un hilo de Tuits, relató la situación.

“Banco Ateca me vació mi cuenta de ahorro. El día 25 de julio desde muy temprano me empezaron a llamar que mi solicitud de crédito se había aprobado”.

Cabe mencionar que el crédito no lo solicitó y tampoco firmó por él. Cuando quiso entrar a su aplicación móvil, esta se bloqueó enseguida.

Previamente dimos a conocer en La Verdad Noticias que un empleado de dicho banco reveló cómo se cometen los fraudes ahí, información que desató polémica.

Por el revuelo que se desató en redes sociales, Salinas Pliego respondió al llamado del usuario y aunque dijo que investigaría la situación, dijo que no pueden estar cuidando a todos los clientes de Banco Azteca.

“En menos de 24 horas resuelvo esto, me dicen que están revisando los movimientos… “Es difícil cuidarlos si no se cuidan ustedes mismos”.

Dicha queja apareció luego de que el empresario mexicano opinara sobre el robo de los ahorros de Verónica Bravo, una famosa actriz que tenía su dinero en BBVA.

“Pues eso no le hubiera pasado en Banco Azteca, y si de alguna manera le hubiese sucedido y me entero, le regreso cada peso… como siempre lo he hecho”.