Acusa al IMSS de negligente; lo dejan 6 horas en URGENCIA

Marco Vinicio Leyva Vega denunció al personal médico del Hospital número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de negligentes, ya que estuvo sentado en urgencias por más de seis horas con fuertes dolores en los riñones, sin que los médicos lo atendieran correctamente.

Contó que la primera vez que fue estuvo desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche y sólo para que le pusieran suero.

"Supuestamente me dejaron encamado y me estue dos días en una silla sentado con suero, nunca me pusieron algo para el dolor , me arranqué el suero, se lo puse ahí y me vine a mi casa", señaló.

El afectado también mencionó que nunca le han dicho que le harán unos exámenes para saber qué es lo que padece.

"No me han dado nada, cómo te vamos a hacer unos exámenes, no me han dicho nada, ¿qué caso tiene estar pagando seguro si tengo que curarme en particular porque no me hacen nada en el Seguro?", dijo.