Acusa Mario Villanueva mala fe de juez para concederle la libertad

Mario Villanueva afirma que el juez le ha negado la prisión domiciliaria actuando con mala fe

Desde el Cereso de Chetumal, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, acusa que el juez de su causa ha actuado con mala fe en tres ocasiones, impidiendo que pueda obtener la prisión domiciliaria, beneficio que le da la ley.

“Esta es la tercera ocasión en que me daña, es la tercera resolución que con mala fe y violando la ley, el Juez hace en mi contra sin razón legal alguna.

Mario Villanueva acusó que su extradición a EU fue autorizada ilegalmente por Felipe Calderón

“Porque todas las pruebas demuestran que, apegado a la ley, debió resolver favorablemente el traslado a mi domicilio”, acusó Villanueva Madrid.

El exmandatario aseguró a través de una carta que la presunta complicidad con los criminales por quienes se le acusó de brindarle protección, desapareció cuando se decretó la inocencia y liberación de estos.

“Entre los absueltos destaca ALCIDES RAMÓN MAGAÑA, alias El METRO”, acusado de ser el líder de una célula de narcotraficantes del Cártel de Juárez, en Cancún, acusándome a mi la PGR de que yo le otorgaba protección para sus actividades ilícitas de narcotráfico, y que a cambio de eso me daba dinero.

“Si este señor es inocente, quiere decir que no cometió ningún delito y, en consecuencia, resulta absurdo que se diga que yo le di protección para cometer delitos”, expresó el exgobernador.

Negativa judicial

A la fecha, Villanueva Madrid afirma que ha pasado 18 años y medio privado de su libertad, y no existen indicios de que se le quiera conceder compurgar su pena en su domicilio, lo que señala, es un derecho que le otorga la ley.

Villanueva Madrid afirma que la ley de otorga beneficios para su liberación, mismos que no le han querido ser concedidos, pese a que otros políticos ya los han obtenido

Y es que Villanueva Madrid destacó que la ley dispone que el juez podrá ordenar que un preso compurgue la pena en su domicilio si tiene 70 años y si padece enfermedades graves, como es su caso, y el de otros políticos que ya fueron liberados por causas similares.

“Así le permitieron ir a su casa, entre otros, a la profesora Elba Esther Gordillo, y al exgobernador de Tabasco Andrés Granier.

“Cumplo con todos los requisitos, pero extrañamente el juez me negó este derecho constitucional, a pesar de que los dictámenes médicos establecen claramente que por mis enfermedades no debo estar ya en una cárcel”, acusó.

Inocencia

Además, el exgobernador recordó que durante seis el Congreso de Quintana Roo realizó una investigación, y derivado de ella confirmó que Villanueva Madrid es inocente, por lo que pedirán el indulto al, presidente Andrés Manuel López Obrador.

Afirma que el Congreso local determinó su inocencia por la menos tres razones:

1. Las investigaciones realizadas por los diputados demuestran que son falsos los hechos ilícitos de los que le acusó, que fueron fabricados y que eso inocente.

2. Todos sus “supuestos cómplices” fueron fueron exonerados y declarados inocentes, y entre ellos destacan Fernando García Zalvidea, José Ricardo Marín Carrillo, Óscar Benjamín García Dávila, Luis Alonso Andrés Peraza González, Cecilio Arano Aguilera, Armando Chan Denis y Marco Antonio Serrano y Cob.

También Daisy Patricia Baeza Rodríguez, Dámaso Hernández Marín, Eric Alphonse Trigo Segarra, Manuel de Jesús Chan Rejón, Julio César Campos Martínez, Gilberto Fabián Campos Martínez, Domingo Manuel Fernández Galán, Jesús Albino Quintero Meraz y Alcides Ramón Magaña alias “El Metro”.

Además, hubo personas que fueron arraigadas por los mismos hechos que le imputan, pero finalmente fueron liberados por ser inocentes.

De ellos señaló a Rafael de Jesús Lara Lara, Manuel Salinas Pérez, Ramiro de la Rosa Bejarano y Rudy Ulises Hernández Buenfil, así como Abraham Atila Oliva Mora, y los hermanos Fausto y Luis Tommasi Colomé.

3. Como señaló, “El Metro” fue absuelto y declarado inocente, condición que lo exculpa de la presunta complicidad y protección que se aseguró le procuraba.

Resistencia

Villanueva Madrid aseguró que ha soportado tantos año de presidio, e incluso una extradición que calificó de ilegal autorizada por el expresidente Felipe Calderón, porque se sabe inocente y luchará hasta estar en casa.

“Porque me sobra voluntad para vencer a la injusticia, aún cuando desde hace 20 años y medio no pongo un pie en mi casa con mi esposa enferma, y con “amigos” del PRI, en el poder, que me dieron la espalda; y otros de aquí del Estado, que como gobernador se declararon mis amigos fieles, y ya en la cárcel se aprovecharon de nuestros bienes, pensando que ya no volvería”, acusó.

Finalmente, el exmandatario señaló estar dispuesto a responder cuestionamientos de quien se interese en preguntarle.