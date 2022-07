Actualizan lista de enfermedades laborales; agregan estrés, ansiedad e insomnio

En la última década en nuestro país la ansiedad, el estrés y la depresión se han convertido en padecimientos comunes para los trabajadores, afectando en gran medida su salud y repercutiendo en la productividad de la empresa. Esto obligo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a incorporarlas dentro de la tabla de enfermedades mentales de trabajo.

Esta lista agrupa a diversos padecimientos ocurridos por actividades en el mismo, la cual ayuda a calificar el nivel de riesgo de una empresa, sus causas más comunes según la industria a la que pertenece y contempla la expedición de sus incapacidades.

Cointa Lagunes Cruz, directora de Normalización en Seguridad y Salud Laborales de la STPS, declaró a El Economista que, una vez que la tabla quede actualizada, será una de las mejores elaboradas del mundo, además de que también incluirá enfermedades respiratorias, dermatológicas y trastornos músculo-esqueléticos.

¿Cuántas enfermedades están dentro de la lista?

Incluyen patologías ocasionadas por las actividades laborales.

Actualmente está contempla 161 enfermedades, pero con esta nueva propuesta se incorporarán 88 padecimientos, en los que serán incluidos trastornos mentales como el estrés, la depresión y el insomnio como patologías que son ocasionadas por las condiciones en las que las personas desarrollan sus actividades laborales.

La especialista Lagunes Cruz explicó que la actualización de la tabla facilitará la labor de los médicos que dictaminan el riesgo de trabajo, ya que, al no existir una definición clara de un padecimiento o de no estar catalogado en la lista, no se puede considerar como una enfermedad laboral.

¿Qué trastornos mentales se agregan a la tabla?

La tabla de enfermedades plantea eliminar la neurosis y añadir cuatro trastornos mentales al marco normativo.

La tabla de enfermedades sólo reconoce a la neurosis como trastorno mental, pero está catalogada como una enfermedad endógena, es decir, derivada de la fatiga industrial.

El proyecto propuesto por la STPS para actualizar la tabla de enfermedades plantea eliminar la neurosis y añadir cuatro trastornos mentales:

Trastorno de ansiedad Trastornos no orgánicos del ciclo sueño-vigilia Trastornos asociados con el estrés (grave y adaptación) Trastornos depresivos

Estos cambios entrarán en vigor de manera paralela a las modificaciones a los artículos 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo, en el marco de la aprobación de la Reforma Laboral.

Datos de la Secretaría de Salud, revelan que tres de cada cuatro trabajadores mexicanos padece estrés laboral, además que unas 15 millones de personas tienen de algún padecimiento mental provocado por el trabajo.

