Activista se cose los labios en protesta frente al Palacio Nacional de la CDMX

Ciudadanos inconformes utilizan las afueras del Palacio Nacional para protestar en contra de diferentes situaciones, han utilizado ataúdes, automóviles y hasta se han “crucificado”, pero una nueva forma de protesta ha llamado la atención de muchos: un activista y empresario se cosió los labios.

José Santiago Correa, en su segunda protesta, se cosió los labios frente al Palacio Nacional ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México para denunciar que a las autoridades de Morena en Tijuana, Baja California.

Un activista se cose los labios para manifestarse por ser perseguido luego de denunciar corrupción en su estadohttps://t.co/Yl8Ix3cuvw pic.twitter.com/prhYnZxdDR — Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) August 12, 2019

El empresario de 39 asó de edad y originario de Baja California afirmó que denunciar casos de corrupción le ha provocado que sea víctima de represión por parte de las autoridades de Morena en Tijuana; Santiago Correa acusa en especifico a Arturo Hernández Behr por lo que está pasando y por lo que pueda pasar.

“La primera vez me detuvieron en Tijuana, fue el 15 de diciembre del 2018. Se me fabricó un delito y yo no pude declarar nada. Salí el 9 de enero del 2019, gané mis medidas cautelares y a los 15 días mandó una orden de aprehensión desde Mexicalli”, reveló antes de coserse los labios.

Los problemas del empresario empezaron cuando comenzó a involucrarse el activismo a raíz de la violación de una de sus amigas por parte de policías preventivos de Tijuana; situación similar a la que estremeció a México en días pasados.

La primera protesta del activista fue el 25 de julio cuando utilizó un ataúd y un megáfono para denunciar que era víctima de un atentado y pedía protección al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

José Santiago Correa, según declaró a medios, solo le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que tome cartas en el asunto y que lo ayude a librarse de las autoridades de Morena en Tijuana.