Activista indígena es amenazado de muerte por DENUNCIAR consulta del Tren Maya

El Tren Maya ha causado fuertes discusiones entre activistas indígenas y el Gobinero Federal, aun cuando la consulta realizada por el Gobierno Federal pretendía descartar inconformidad con el megaproyecto, Pedro Uc Be ha denunciado que, no hubo verdadera transparencia, pues indicó que presenció varias irregularidades que, después de denunciarlas fue amenzado. El activista indígena, supone que detrás de las advertencias se puedan encontrar grupos empresariales con grandes intereses en la contrucción del tren.

CONSULTA DE TREN MAYA NO FUE LIMPIA

Pedro Uc Be, es un activista que está en contra de la construcción del Tren Maya, y ha denuncido irregularidades en la pasada consulta a los pueblos indígenas encabezada por el Gobierno Federal, para dar aprobación a dicha megasestructura. Uc Be, indicó que, las boletas de la consulta no estaban foliadas, que se encontraban en español y no en maya, además de que, un día antes de la consulta, muchos indígenas recibieron amenazas para votar en favor.

Además, señaló que, muchos votantes no estaban bien informados, y que los folletos informativos del Gobierno Federal, solo daban a conocer las cosas buenas del Tren Maya, sin tocar ningún tema que diera a conocer las consecuencias para el medio ambiente, cultura y derechos de los indígenas tras su construcción.

PEDRO RECIBE AMENAZAS DESPUÉS DE LA CONSULTA

Con amenazas de muerte, piden que el activista indígena no hablé ni apoyé la detención de la construcción del Tren Maya. El activista se acercó con el medio mexicano SinEmbargo, para denunciar lo que está viviendo, y fue así, como salieron a la luz los mensajes de advertencia que ha recibido vía WhatsApp.

El mensaje fue recibido de un número desconocido el pasado lunes 16 de diceimbre y dice: “Ya vas a dejar de mamar o tu gente se muere, estas afectando a mucha gente local con tus mamadas y tu defensa del territorio, es solo inventó para agarrar Baro por nada. 48 horas (sic.)”.

Amenazas para Pedro Uc Be

PEDRO DENUNCIA EXCESO DE MEGAPROYECTOS

El activista Uc Be, informó que, los megaproyectos destruyen las costumbres, tradiciones y las tierras de los indígenas mayas; por lo que, se ha pronunciado en contra de los fotovoltaicos, parques elóicos, granjas porcícolas, turismo de alto impacto, Tren Maya y el cultivo de soya transgénica.

UC BE NO SE DARÁ POR VENCIDO

El activista Pedro Uc Be, dijo no que, no abandonará su lucha a pensar que han amenazado a su familia, pues expresó: “Vamos a seguir dando la batalla, vamos a cuidar lo poco que nos queda, los pocos animales silvestres y flores que nos quedan”.

