Activan ALERTA en México: Roban equipo RADIACTIVO peligroso

Se ha emitido un llamado de alerta en cinco estados de México, esto luego de que fuera robado un equipo radiactivo que trabaja con material nuclear, de llegar a ser mal manipulado podría dejar graves daños.

Debido a lo mencionado anteriormente, la Coordinación Nacional de Protección Civil de México se vio en la necesidad de emitir una alerta en cinco estados del norte del país debido al robo del equipo radioactivo, atraco que fue llevado a cabo en el estado de Tamaulipas.

El atraco del equipo radiactivo tuvo lugar en la ciudad de Reynosa, justo cuando la camioneta que transportaba el equipo se encontraba estacionado afuera de un local comercial.

En Reynosa, #Tamaulipas, se robó un medidor de compactación y humedad que contiene fuentes radioactivas, de ser manipulado sin las condiciones de protección personal y seguridad tecnológica puede causar lesiones temporales. En caso de localizarlo reporta al #CENACOM 800-004-1300. pic.twitter.com/SNfbDKeyGI — ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) September 26, 2019

Ante lo ocurrido la Coordinación Nacional de Protección Civil de México avisó de lo ocurrido y los riesgos que esto implicaba, por medio de un boletín de alerta dirigido a las Unidades de Protección Civil en entidades como:Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Veracruz.

El equipo radiactivo sustraído es un densímetro nuclear de la marca CPN con número de serie MD10700323, además de dos fuentes radioactivas al interior: una de Cesio-137 y la segunda de Americio-241/Berilio. Dicho equipo radiactivo pertenece a Laboratorio Nacional de la Construcción SA.

Las autoridades indicaron que causaría el equipo afectaciones si si el material radioactivo no estuviera blindado, o no se maneja en las condiciones de seguridad tecnológica o bien si no se protege con seguridad física.