Acoso Sexual: Mujer policía es amenazada por su jefe “o sales conmigo,o te arresto'

Un caso más de acoso sexual sale a la luz, se trata de una mujer quien se desempeña como policía quien fue amenazada por su jefe quien le advirtió : “o sales conmigo,o te arresto".

Con insultos, bajezas y amenazas un jefe policiaco Arnaiz de la Ciudad de México comenzó a acosar sexualmente a la mujer, indicando que si esta cedía a las peticiones, se aseguraría de que tuviera varios privilegios, la condición era salir con él.

Lo anterior salió a la luz pública junto con una lluvia de mensajes enviados del jefe policiaco a la mujer policía, dichos mensajes de Whats App fueron dados a conocer en Milenio, en los cuales se revelaban fuerte amenazas contra la mujer, los insultos y el constante acoso laboral y sexual.

Los mensajes mostrados, datan de la fecha 4 de septiembre, en ellos se leen la manera en la que el jefe policiaco, Arnaiz inicia una plática de forma directa con la mujer policía, iniciado de esta manera el acoso:

"Hola, ¿Cómo estás, Erika? Ya te dije que me gustas mucho y necesito salir contigo, ya sabes, sino te seguiré arrestando como hoy lo hice. Eso lo puedo hacer por mis huevos", indica Arnaiz.

"No jefe, por qué me dice eso si ya le dije que soy casada y usted es casado, nada que ver el trabajo con lo que me está diciendo, yo solo vengo a trabajar y a cumplir con el trabajo", responde la uniformada, quien deja en claro que no tienen ningún interés. Ante el rechazo, César comenzó con los insultos: "No te hagas pendeja, si se ve que eres la mamada y a mí me gustas mucho". continuó con el hostigamiento y acoso sexual.

Una vez más, la mujer policía le pidió al mando policiaco que detuviera sus insultos hacia ella, pero esta no tuvo éxito:

"Jefe, no me hable así, yo jamás le he faltado al respeto".

Al ver que esta mujer no cedía ante sus peticiones, el jefe policiaco Arnaiz, llega incluso a ofrecerle tener privilegios, la única condición es que acepte salir con él:

"Eso me vale, te vas a mochar y te dejo volar de a gratis, no como los que entran, tú mochate y a ti no te pido nada, ya te dije, me gustas".

Sin embargo, la mujer policía se mantiene firme en la negativa ante las peticiones explícitas de su jefe:

"No, jefe, no quiero volar, si usted tiene sus voladores, es su problema".

Es ahí cuando el jefe de policías, César Arnaiz le lanza con más insultos la amenaza de correrla si no cede:

"A mi tú me la pelas, quien le va a creer a una cualquiera como tú, yo soy el director de sector, el que manda soy yo, pendeja".

Fue luego de esto que la mujer policía y víctima de acoso sexual, levantó una denuncia ante las autoridades de la CDMX, por lo que debido al acoso sexual , César Arnaiz tuvo que ser retirado del cargo.

Cabe mencionar que este hecho no es aislado, puesto que existen otras denuncias contra miembros de la SSCCDMX por crímenes sexuales, hasta ahora a Ciudad de México es la entidad con el mayor número de denuncias por crímenes sexuales en México.