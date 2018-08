Acepta a AMLO como presidente electo y no se irá de México: Toño Esquinca.

Toño Esquinca volvió a su espacio en Alfa 91.3, después de casi dos meses de estar fuera del aire debido al polémico mensaje que lanzó contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en ese entonces candidato presidencial, ahora, presidente electo de México.

En su regreso al programa “Toño Esquinca y la muchedumbre”, el locutor ofreció disculpas a su familia, amigos, público, jefes y al tabasqueño, al que llamó "mi presidente electo".

"Lleguemos a la meta que estoy seguro que usted, yo, y todos los mexicanos buscamos. Andrés Manuel López Obrador, me sumo a usted, ya que todos vamos en el mismo barco y le reitero mi completo apoyo y respeto", agregó Esquinca.

Referente al comentario que hizo de irse de México si AMLO ganaba las elecciones, Esquincadijo:

"No me voy del país, amo a mi país, no es cuestión de cobardía o incongruencia, sino de valentía; quiero ser de utilidad, hacer en vez de juzgar y criticar; no puedo ni quiero irme de mi México, les prometo que no les fallaré".