Acepta AMLO renuncia del titular de SHCP y nombra al subsecretario Arturo Herrera Gutiérrez para sustituirlo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aceptó la renuncia de Carlos Urzúa, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), y nombró al subsecretario de la dependencia a Arturo Herrera Gutiérrez para reemplazarlo en el puesto.

A través de sus redes sociales el mandatario federal explicó que ocupará el cargo de manera inmediata el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez para continuar la política económica de austeridad en México.

“El no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años, como es un cambio, una transformación a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas”, dijo Andrés Manuel López Obrador.