Accidente carretero requirió AYUDA de los bomberos en Culiacán

Se suma un accidente más a la lamentable lista de tragedias carreteras en Navidad; esta vez, un fuerte percance en la carretera Culiacán-Tepuche, justo a la altura de la conocida “Y”; se habla de un muerto y cinco personas lesionadas, al menos dos de ellas están graves.

De acuerdo con información extraoficial, el nombre de la persona fallecida es José Luis No., aunque la edad no fue revelada; de momento no se ha confirmado esta información.

Así mismo, se indicó que los heridos del accidente, fueron identificados como Misael, Jesús Ignacio, Adrián, Daniel y Nicolás; todas estas personas oscilan entre los 30 y 35 años de edad. Fueron trasladados al Hospital Civil y Seguro Social.

Los cuerpos de emergencia fueron alertados alrededor de las 20:50 del sábado 28 de diciembre, por lo que corporaciones policiales llegaron al lugar de los hechos.

En el trágico accidente, se vieron involucrados una camioneta Ford y un vehículo de la línea Civic; ambos vehículos estaban destrozados del frente.

También se encontraron con seis personas sobre el pavimento y se añade que estaban heridas al momento de la llegada de los servicios de emergencia.

Así mismo, se hicieron presentes las unidades de Cruz Roja, elementos del Cuerpo de Bomberos y también agentes preventivos que brindaron los primeros auxilios a los heridos.

Cuando los paramédicos llegaron al lugar de la tragedia, brindaron atención médica y constataron que una de las víctimas ya no tenía signos vitales.

Las otras cinco personas, fueron llevadas al hospital Civil de Cculiacán y también al Seguro Social; dos de ellos se encuentran en estado crítico

