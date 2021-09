Acapulco se hunde en basura, pero Abelina y Adela “se echan la bolita”

Los habitantes de Acapulco están en aprietos, pues, Abelina López, alcaldesa electa y la del gobierno actual, Adela Román Ocampo, solo se lanzan dimes y diretes, mientras que todo el pueblo vive inundado de basura.

En La Verdad Noticias te revelamos qué lejos quedó la ciudad guerrerense de sus días gloriosos, ya que, a pesar de sus hermosas playas, ahora lo único que pueden presumir al turismo son sus cerros de desechos.

Anteriormente te contamos que esta localidad tuvo alerta de tsunami; sin embargo, ahora te contamos qué está pasando con sus calles y playas, ¿se están pudriendo?

Acapulco nada en basura, ¿de quién es la culpa?

Basura. Foto: elsoldeacapulco.com.mx

Por un lado, la alcaldesa electa, Abelina, asegura que el problema de la basura no es el suyo sino el de la edil Adela Román Ocampo, pues, ella aún no entra en funciones, de ahí que, no es su responsabilidad.

Cabe señalar que el problema de los desechos no es un daño menor, pues, como llevan ya mucho tiempo sin tener recolectores, las calles y playas se han convertido en los contenedores y se han convertido en sitios insalubres, pero esto, no parece importarla a Abelina, quien, ha sido muy criticada por su actitud.

La solución para Abelina es que lleguen a la ciudad guerrerense algunos camiones recolectores que le prometieron prestar, pues, no piensa gastar en contratar servicios de recolección de desechos, y por supuesto, Adela, no tiene la menor preocupación por hacer algo al respecto.

¿Por qué hay tanta basura en las calles de la ciudad?

Basura. Foto: suracapulco.mx

Según lo informado Adela Román Ocampo no pagó correctamente los servicios de la empresa que se dedicaba a recolectar la basura, así que, esta dejó de trabajar para el municipio lo que ha hecho que en la vía pública haya cientos de comestibles, plásticos, muebles y cartones acumulados.

Aunque, eso no es todo, tampoco tienen agua, y la alcaldesa electa señaló que tampoco contratará pipas, ya que, no es su problema, y que el actual gobierno es el que se tiene que hacer responsable, estas fueron sus palabras:

“Yo entiendo que cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Si eso es en el periodo de Adela, Adela que lo pague.”

Y concluyó:

“Yo voy a hacer lo que a mí me toca a partir de que me tomen protesta.”

Si quieres saber más de lo que ocurre en esta ciudad tienes que leer En Acapulco turistas olvidan medidas sanitarias.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de excelsior.com.mx