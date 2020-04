Abuelito se suicida, no soportó la actual crisis económica

Un adulto mayor cometió suicidio ante la crisis económica que vivía en los últimos días pues había perdido su empleo y no tenía alguna fuente de dinero por lo que con el paso de los días comenzó a mostrar un estado de ánimo que reflejaba una depresión.

El abuelito decidió suicidarse por la vía del ahorcamiento ya que tenía fuertes problemas a causa de la crisis económica durante la noche amarró una soga a un árbol de tamarindo, el cual se encuentra dentro del patio de un taller de pipas. El adulto mayor tenía unos 66 años y fue descubierto cuando los primeros trabajadores llegaron al lugar.

Adulto mayor se suicida

Fue en el taller de pipas con razón social Operadora de Líneas de Transportes S.A. de C.V., ubicado a un costado del fraccionamiento Jardines de Tehuantepec, Oaxaca, que el ahora occiso, identificado como Alejandro Eusebio M. A, decidió suicidarse.

No soportó la crisis actual, adulto mayor se quita la vida.

Los amigos de Alejandro Eusebio M. A al verlo dieron aviso a las autoridades para que procedieran con el levantamiento del cuerpo pues era evidente que el abuelito había perdido la vida por suicidio.

Los trabajadores y algunos amigos del adulto mayor dijeron que se había nota bastante decaído en ánimos ya que no tenía trabajo, pues había sido despedido pero que regresaba constantemente con la esperanza de ser recontratado pero no tuvo suerte pero le dieron la oportunidad de quedarse a vivir en el taller.

Fue en dicho taller donde le ha puesto fin a su vida ya que, como mencionan sus ex compañero, no tenía una fuente de empleo y con la actual crisis que atraviesa México le era más difícil buscar un trabajo por lo que no tenía dinero cosa que lo llevó a la desesperación, sin embargo, sus amigos no pensaron que llegará al suicidio.

Una vez en el lugar las autoridades procedieron a realizar el levantamiento del cadáver de Alejandro Eusebio y enviarlo para le realizaran la práctica de la necropsia de ley, con la que se establecerá definitivamente la causa de muerte.

El adulto mayor no dejó algún mensaje póstumo, pero debido a las declaraciones de sus conocidos es que se presume que se encontraba deprimido lo cual lo llevó al suicidio.