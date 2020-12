Abuelito que buscaba trabajo dando clases de matemáticas por fin tiene alumnos.

El COVID-19 llegó a nuestras vidas para cambiarlo todo, dejando a su paso mucha gente desempleada por la pandemia, sin embargo, hay personas que cerrarán el 2020 con grandes cosas a pesar de las malas noticias del año, tal es el caso de un abuelito que se hizo viral en redes sociales.

Como previamente informó La Verdad Noticias, un abuelo fue captado cerca del Foro Sol de la CDMX solicitando ayuda para dar clases de matemáticas porque no tenían trabajo. Desde entonces, una usuaria compartió la imagen de este maestro y gracias a la magia de internet, su caso se viralizó y afortunadamente las cosas están cambiando para bien.

Esto porque el señor de la tercera edad ya cuenta con alumnos y hasta le regalaron una computadora. Ahora, el abuelito de nombre Guillermo Trujillo, tiene unas tremendas ganas de compartir sus conocimientos con los jóvenes a pesar de tener ochenta años de edad.

Abuelito que quería dar clases ya tiene alumnos

De acuerdo con lo informado por Don Guillermo, estudió el tronco común de Ingeniería de la UAM Iztapalapa, pero dificultades financieras no logró concluir con sus estudios. No obstante, ha aprendido como todo un autodidacta y cada que una duda surge consulta con los más de 400 libros de matemáticas que tiene en casa.

En ese tenor, el abuelo que se hizo viral en redes sociales comentó que sus clases van de los 30 a los 150 pesos mexicanos, de acuerdo a cada asesoría, además dijo que necesita el dinero para algo de suma importancia. Resulta que “Don Memo” padece un problema de la próstata y lamentablemente tuvo que interrumpir el tratamiento porque no tenía para pagarlo.

“Los últimos tres años me operaron y perdí a mi clientela, no tengo entradas monetarias, por eso tuve que salir a la calle a buscar”, apuntó. No obstante, luego de que su caso se hiciera famoso, miles de usuarios en redes sociales decidieron solidarizarse para ayudarlo. Desde entonces le han entregado un teléfono celular completamente nuevo, pero sobre todo llegaron nuevos alumnos.

Abuelito que buscaba trabajo dando clases de matemáticas por fin tiene alumnos.

RECOMENDACIÓN: Abuelito busca trabajo en CDMX con cartel en mano; da clases de matemáticas

Y no solo eso, dino que también le llovieron ofertas de otros países para dar clases en línea, aunque se topó con otro problema: no tenía computadora. Para su fortuna, la fundación Cadena de Sonrisas A.C conoció la historia del profesor Guillermo y tras saber de sus necesidades optaron por regalarle un equipo completamente nuevo para que así pueda expandir sus conocimientos.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.