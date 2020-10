Abuelito en situación de pobreza pide celular para que su nieta pueda estudiar

Desesperado por que su nieta no puede tomar las clases a distancia, don Antonio de 65 años recurrió a la población para solicitar ayuda, debido a que desde hace más de 15 vive con diabetes y poco a poco ha ido perdiendo la vista y la pobreza de apodera de su familia.

"Estamos pobres, no tenemos quién nos ayude, trabajamos nada más para luchar y darles un sustento a los nietos, es un niño y una niña y requieren sobretodo de un celular para que cumplan con sus tareas", platicó el abuelito.

Uno de sus hijos es padre soltero y una de sus hijas se fue con su pareja y dejó a cargo de don Antonio a su hija, con lo que ganan no les alcanza, pese a que todos aportan como pueden.

El abuelito comentó que lo que más le da tristeza es ver que su nieta hay ocasiones en las que se pone hacer sus tareas hasta la medianoche, el único celular con el que cuentan se lo lleva el tío de la pequeña y no logra terminar sus trabajos.

"Hay veces que se lo presta y otras no. A veces que no tiene saldo el teléfono y pues ya no entra, me imagino que a las páginas, ese es el problema", indicó.