Abuelita no se separa de su esposo enfermo en el IMSS de Monterrey (FOTO)

Bien dicen que el amor lo puede todo y así de demostró una pareja de abuelitos, quienes dejaron en claro que el cariño es para siempre, ya que la mujer de 83 años de edad, no se a querido separar de su esposo, quien se encuentra grave en un hospital del IMSS.

A través de redes sociales, un usuario compartió la fotografía de la tierna pareja, en la cual se puede observar a la mujer al lado de su amado de 85 años de edad, en la clínica de IMSS número 67.

El abuelito se encuentran en el IMSS de Monterrey, Nuevo León, a la espera de la amputación de una de sus piernas, sin embargo, lleva cinco días esperando sin hasta el momento obtener respuesta.

AMOR INCONDICIONAL

Familiares de pacientes del IMSS, comentaron que la mujer no se ha separado para nada del abuelito, incluso, cuando va al baño se apresura para llegar lo más pronto y cuidar de su amado.

“No te voy a dejar solo, aquí me quedaré contigo”, dijo la señora a su marido.

Una mujer detalló para Agencia RN noticias, el amor con el cual la abuelita cuida de su esposo.

“La señora ya tiene más de cinco días en el mismo lugar, no se aparta de su esposo más que para ir al baño y comer. Su Esposo le dice con la voz quebrada que no lo deje y ella le responde con mucho amor que no lo dejará, que siempre se quedará a su lado”.

BUSCAN APOYO

La pareja de abuelitos no cuentan con más familiares, por lo que piden los internautas pidieron apoyo para llevarles algo de cenar para Navidad.

“Nos enteramos que los señores no tienen familia, o al menos no son frecuentados por nadie más que por una vecina, el señor ocupara donadores de sangre en estos días”, cita dicho medio.

