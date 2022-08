Abuelita de 97 años es abandonada por sus 16 hijos

Se ha dado a conocer la historia de una abuelita de 97 años, llamada Isabel “N”, quien al ser entrevistada dijo que de los 16 hijos que tuvo ninguno de ellos la visitan, indicó que han pasado años desde la última vez que los vio y preguntaron sobre cómo estaba.

La mujer de la tercera edad fue encontrada sentada a un lado de una carretera tejiendo en unos manteles, los cuales vende para sobrevivir, agregó que de lo que gana compra frijoles para comer, los cuales acompaña con las pencas del nopal que está cerca de su casa.

O bien prepara un “chilito” con los frutos que da una planta que tiene en su jardín, la abuelita indicó que cuando cocina junta madera, piedras y prende fuego para preparar sus habituales frijoles, de vez en cuando compra tortillas.

Isabel, quien es originaria de Oaxaca con lágrimas en los ojos contó que después de crecer a sus hijos, la mayoría de ellos se casaron y no volvieron a tener contacto con ella, agregó:

“Yo tuve 16 hijitos. No ninguno, todos quedaron afuera, ni saben si vivo o no”

Acerca de este tema, en La Verdad Noticias te informamos que una abuelita mató a un ladrón que golpeaba a su esposo, al enfrentarse al delincuente logró evitar el robo de su pensión.

Te puede interesar: Muere abuelita de manera repentina mientras desayunaba en el sur de Mérida.

Fue a través de las redes sociales del reportero Jaime Toral, que se dio a conocer la historia de la abuelita de 97 años, quien vive en compañía de su perrita y gatos, indicó que su nieto la visita pero que no la ayuda tanto, dijo:

“Está mal de la cabeza, tiene como 23 años y no come conmigo. Tengo unos gatitos y mi perrita que me cuida”