Abuelita abandonada comía gusanos y excremento para sobrevivir

Martha Alicia, es la abuelita que compartió la historia de cómo logró sobrevivir al abandono y la indigencia, contó que en ocasiones llegó a comerse los gusanos que habían en la casa abandonada donde se quedaba.

Dijo que estos insectos estaban en el colchón podrido donde dormía, así como en el piso, al no tener dinero o bien recibir ayuda alimentaria no tuvo más remedio que ingerirlos cuando tenía hambre.

Agregó que cuando el Centro Gerontológico "Sagrado Corazón" la rescató, la encontraron en muy malas condiciones, tanto que ya había comenzado a comer sus heces fecales, también tenía el cabello hecho rastas, dijo:

“Me cortaron el cabello, bañaron y me dijeron que hasta mi excremento me comía y me trajeron aquí, donde volví a nacer”