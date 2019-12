Abortos legales, pero falta de infraestructura en Oaxaca impide hacerlos

Oaxaca está pasando por varios asuntos que no han permitido la realización del aborto, pese a que en el estado está legalizado, recordemos que recientemente un grupo de médicos se han amparado con la objeción de conciencia para no realizar abortos, pero ahora ha salido a la luz que Oaxaca no cuenta con la infraestructura necesaria.

PROBLEMA EN OAXACA

Respecto a ello, ha sido el secretario de Salud de Oaxaca, Donato Casas, quien dijo que el estado no cuenta con la infraestructura de calidad para aplicar los protocolos de abortos clínicos, por ello reconoce que es una lamentable situación ya que se ha reformado el Código Penal para despenalizar esta práctica.

Ahora la falta de infraestructura y equipamiento impide realizar abortos en Oaxaca.

Donato Casas ha declarado que como Secretaría de Salud están obligados a cumplir con la ley, pero el caso y la realidad es que para realizar los abortos se debe contar con una infraestructura y equipamiento el cual Oaxaca no cuenta.

Por ello es que el el Secretario estatal de Salud aseguró que se encuentran trabajando para buscar la manera en la que el Gobierno Federal les dote de la infraestructura necesaria, Casas añadió que así podrán cumplir con su responsabilidad legal.

El titular de los @SSO_GobOax, @Donato_Casas, participa en la IV Reunión Ordinaria 2019 del Consejo Nacional de Salud @ConasaMx, para abordar temas que permitan mejorar los servicios que se brindan a todas y todos los oaxaqueños. pic.twitter.com/CNK0KBWss6 — Servicios de Salud (@SSO_GobOax) December 5, 2019

La ley indica que en Oaxaca se puede interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas de gestación, pero lo que la Secretaría de Salud reitera es que no tiene la infraestructura ni los recursos para atender los casos de aborto, pues según las palabras de Donato Casas los 37 hospitales del estado no cuentan con el equipo ni insumos para su práctica.

Únete a nosotros en Instagram

Es más, se aprobó el aborto legal pero los médicos locales ni siquiera están capacitados, ante este terrible situación Casas dijo “que la dependencia a su cargo prevé solicitar una partida presupuestal extraordinaria para atender las carencias mencionadas”.

Te puede interesar: En Oaxaca entra en vigor la ley que despenaliza el aborto

Ahora bien, en el caso del amparo presentado por el grupo de médicos, mencionados al principio, el secretario de Salud, Donato Casas, dijo que él respetará la decisión de los profesionales, pero dejó claro que ya se practican abortos en casos de violación o cuando está en peligro la vida de la madre o el producto.