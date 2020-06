Abortos legales REDUCEN en México durante cuarentena por Covid-19

En la Ciudad de México (CDMX) se encuentra una clínica de abortos ubicada en la colonia Roma, en donde las mujeres dejaron de acudir hasta en un 40 por ciento durante la cuarentena por Covid-19 que obligó a los mexicanos a resguardarse en sus casos durante más de dos meses.

Decenas de mujeres viajaban desde ciudades como Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Veracruz, en donde la interrupción voluntaria del embarazo no es legal. Así mismo, se informó que la Fundación Naiset, hasta un 50 por ciento de las mujeres dejaron de ir, según indicó la directora y fundadora de la institución, Judith Garcés.

Aborto legal en México

La falta de transporte y el medio de salir a la calle por el covid-19, la fundación dijo que las mujeres que interrumpieron su embarazo lo hicieron hasta con 10 semanas de gestación cuando “normalmente” las solicitudes de aborto eran de féminas que tenían entre cinco y ocho semanas; la legislación de la Ciudad de México permite la interrupción de los embarazos hasta las 14 semanas.

“Consideramos que en el futuro tendremos mujeres que acudan con más semanas de gestación de las que normalmente atendemos”.

Durante la cuarentena por el nuevo coronavirus, se vieron en la necesidad de negar servicios a algunas mujeres que presentaron síntomas de la enfermedad, como por ejemplo, una temperatura mayor a los 37 grados.

“Las remitimos a hospitales Covid y les recomendamos que se realicen la prueba de detección del virus”.

La clínica Profen, que se ubica en la colonia Doctores y que se dedica a la interrupción de embarazos, también reportó una baja en la asistencia de las mujeres; con un 20 por ciento menos.

Las solicitudes de información vía telefónica sobre el procedimiento tuvieron un notable aumento, pero muchas no pudieron asistir debido a que no había vuelos, las carreteras estaban cerradas o simplemente dentro de la ciudad no tenían cómo trasladarse.