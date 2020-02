Abogada es atropellada y pierde las piernas; exige pago a aseguradora

Un lamentable accidente se registró el pasado jueves 20 de febrero frente a Ciudad Judicial en Zapopan, Jalisco; una abogada quedó prensada entre un muro de concreto y un automóvil, cuyo conductor perdió el control, se subió a la acera y atropelló a la mujer de nombre Paula Andrade de 27 años de edad.

El accidente le ocasionó múltiples fracturas en las piernas que derivaron en la amputación doble, además de fractura en la cadera. Los gastos, hasta el momento, ascienden a 50 mil pesos entre medicinas, cirugía y hospitalización.

La joven abogada permanece en terapia intensiva del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, según reportó El Informador.

“Ella está en terapia intensiva, sedada. La despiertan a ratos para que trate de asimilar la noticia (de sus piernas) pero la vuelven a dormir”, informó Luis Arenas, su primo.

De acuerdo con Juan Esquivias, otro familiar de Paula, el lamentable hecho ocurrió el jueves 20 de febrero, alrededor de las 17:00 horas, cuando Paula salía de su jornada laboral. Ella se encontraba sobre la banqueta cuando un automovilista perdió el control y después la arrolló, quedando prensada.

El seguro no quiere hacerse responsable

Ahora, la aseguradora del conductor no se quiere hacer responsable de los daños pese a que hay un detenido, pues de acuerdo con Juan, la empresa alega que el conductor que atropelló a Paula no es completamente reponsable del accidente vial, ya que asegura que existe un tercero, pero hasta ahora las autoridades no han dado a conocer el dictamen de causalidad vial.

Agregó que, como familia de la afectada, no buscan “arruinarle la vida al conductor como él lo hizo con Paula”, sino que se haga cargo de los gastos que tienen para su recuperación.

“Exigimos justicia para Paula, y que los responsables asuman su papel para que pueda tener una recuperación exitosa y una calidad de vida digna después de esta tragedia”, destacaron en un comunicado.

