Abandonan a bebé en el Estado de México

Bebé de alrededor de un mes de nacido, fue encontrado abandonado en el municipio de Calimaya

OTRO BEBÉ ABANDONADO

"No tengo dinero para sostenerlo tampoco está bañado espero y le den un buen hogar, no traten de buscarme ya que no soy de aquí espero me entienda".

Un bebé de alrededor de un mes de nacido, fue encontrado abandonado en el municipio de Calimaya; en el Estado de México. El niño fue enviado al albergue del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia en el Estado de México (DIFEM) ubicado en el municipio de Toluca. Las autoridades no explicaron, sin embargo, emitieron una alerta para tratar de localizaron a los padres o algún familiar que pueda reclamarlo y explicar el abandono. Autoridades del DIFEM confirmaron que el menor fue ingresado a sus instalaciones el 26 de octubre y su peso y talla corresponden a su edad, por lo que estará a su resguardo en tanto no localicen a algún familiar.El pasado, otro recién nacido fue abandonado por su madre dentro de una caja de cartón que dejó en la puerta de un domicilio particular en el Barrio de la Concepción, en el municipio de San Mateo Atenco. Junto al bebé que apenas, fue encontrada una carta escrita a mano en donde la mujer explicaba sus motivos: