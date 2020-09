Abandonan a bebé en caja de cartón en Tamiahua, Veracruz; alcaldesa pide custodia

Dentro de una caja de cartón, un bebé recién nacido fue abandonado por su madre, en las inmediaciones de un potrero, localizado en la comunidad de Carranza, en el municipio de Tamiahua, ubicado en la zona norte del estado de Veracruz, informó la presidenta municipal Citlali Medellín.

De acuerdo con la alcaldesa de Tamiahua, el hallazgo del bebé abandonado se dio gracias a un campesino, quien llamó a las autoridades para denunciar que, dentro de una caja de cartón y entre la maleza, se encontraba una criatura llorando, sin aportar más detalles.

Dentro de una caja de cartón, un bebé recién nacido fue abandonado por su madre y encontrado por lugareños. Foto: Redes.

Tras la denuncia, al sitio arribaron elementos de Protección Civil, quienes tras valorar al bebé, determinaron que el pequeño tenía apenas unas horas de nacido, por lo que fue trasladado a un hospital de Tuxpan, un municipio aledaño, localizado también en la zona norte del estado.

Según dijeron las autoridades, el cordón umbilical del bebé abandonado fue cortado con un cuchillo, al tiempo que recalcaron, que su estado de salud era estable, gracias a la pronta intervención de los rescatistas.

La alcaldesa de Tamiahua se encargó de cuidarlo y pidió la custodio del bebé abandonado. Foto: Redes.

“Una madre, no quiero juzgarla, no se si sin conciencia o corazón abandona a este bebé, en medio de un potrero, de un campo y un vaquero que regularmente no pasa por el camino y vio la cajita, vio movimiento y vio que era un bebé”, contó la alcaldesa.

Alcaldesa de Tamiahua pide custodia de bebé

El menor quedó a disposición del DIF municipal, así como de la Procuraduría de la Defensa del Menor, sin embargo, antes de que esto pasará, la alcaldesa de Tamiahua Citlali Medellín lo tuvo a su cuidado y aseguró que estaba "feliz y encantanda de darle la protección que el bebé necesita”.

"Aquí no le faltará amor y lo necesario, comida y un techo! (sic) Será un placer y una bendición llenarlo de amor y atenciones. Les presento a Miguel de Jesús", posteó Citlali en su cuenta de facebook.

Dios sabe porque pasan estas cosas, hoy llego esta hermosa bendición a nuestro ayuntamiento y mientras se define su... Publicado por Citlali Medellin C. en Lunes, 28 de septiembre de 2020

La munícipe contó que el nombre que le puso fue Miguel (por San Miguel Arcangel) y Jesús (por el Señor Jesucristo que lo mantuvo con vida).

Te puede interesar: Nacen hermosas trillizas en Río Blanco y madre las da en adopción (FOTOS)

No obstante, será un juez quien determine si la presidenta municipal de Tamiahua puede o no quedarse con el bebé que fue abandonado dentro de una caja de cartón.