ASF: "No es efectivo el control y la fiscalización de las aduanas"

La Auditoria Superior de la Federación dio a conocer que hay movimientos turbios en cuanto al control y a la fiscalización de las aduanas.

La ASF informó que la ejecución de la iniciativa Aduana Siglo 21 se ha hecho sin programas de trabajo, ni la coordinación requerida para implementar controles efectivos. De igual manera dio a conocer que el sistema del supuesto control interno y fiscalización no era efectivo.

Tal parece que no se ha realizado un buen manejo, pues la Aduana Siglo 21, tenía el principal objetivo de modernizar la infraestructura en las 49 aduanas del país.

“Se identificó que en 29 de las 49 aduanas no existe la infraestructura necesaria para la aplicación de sistemas de Reconocimiento No Intrusivo, lo que implica debilidades en la operación aduanera, ya que la Administración General de Aduanas (AGA) no estableció controles para los factores de riesgo”.