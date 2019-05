AMLOVERS felicitan a AMLO por cancelar transmisión de la conferencia mañanera

Tras la cancelación por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) de la transmisión de las conferencias mañaneras, los AMLOVERS felicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por acatar la medida y por contribuir con los estados en proceso electoral.

Con razón no encontraba la conferencia de prensa matutina de AMLO. Me parece positivo que el gobierno acate la medida del INE. https://t.co/oHWKAxYuKq — manuel hernández borbolla (@manuelhborbolla) 29 de mayo de 2019

Algunos seguidores del presidente AMLO optaron por escuchar la conferencia por otros medios ya no tan convencionales, como la radio, o esperar las notas de los reporteros que estuvieron presentes en el Salón Tesoreria del Palacio Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Ternurita! Dedican canción a AMLO en pleno vuelo y AMLOVERS enloquecen; VIDEO

“!Buenos días corazón, aquí estamos, como soldados, apoyando a nuestro AMLO y escuchando su conferencia que ha estado mucho muy interesante !”, escribió una usuaria de las redes sociales etiquetando al presidente AMLO.

! Buenos días corazón, aquí estamos, como soldados, apoyando a nuestro AMLO y escuchando su conferencia que ha estado mucho muy interesante ! — Teresita MolinaAmorAMéxico (@TeresitaMolin13) 29 de mayo de 2019

Esta es la segunda vez que las conferencias mañaneras son canceladas más de un día; el jueves 18 y viernes 19 de abril la conferencias matutinas fueron canceladas por “vacaciones” de Semana Santa.

TE PUEDE INTERESAR: Usuarios en redes EXTRAÑAN la conferencia mañanera de AMLO

ARREMETEN AMLOVERS

Como es costumbre, miles de mexicanos sintonizan desde las 7:00 am la transmisión en vivo en las redes sociales; pero muchos despistados pensaron que AMLO continuaría con sus actividades habituales, por lo que arremetieron en redes sociales.

Algunos seguidores de AMLO no estuvieron de acuerdo con la decisión del INE y escribían en redes sociales que querían ver la conferencia mañanera.

“Señor presidente no se que pase pero no quiero sensura, lo veo todos los días en la mañanera desde su canal y no lo trasmitiste, vivo en Veracruz y no hay elecciones próximas, quiero ver su conferencia”, escribió un AMLOVER.

@lopezobrador_ señor presidente no se que pase pero no quiero sensura, lo veo todos los días en la mañanera desde su canal y no lo trasmitiste, vivo en Veracruz y no hay elecciones próximas, quiero ver su conferencia — chely (@chely70006) 29 de mayo de 2019

“Por la orden del @INEMexico de bloquear la transmisión de la conferencia mañanera nos pasaron a perjudicar a los millones de personas que vivimos en los estados que no habrá elecciones este domingo”, afirma otro usuario en redes.

Por la orden del @INEMexico de bloquear la transmisión de la conferencia mañanera nos pasaron a perjudicar a los millones de personas que vivimos en los estados que no habrá elecciones este domingo.

���������������������������� — El Nopal Times (@ElNopalTimes) 29 de mayo de 2019

Con el fin de evitar alguna intervención o injerencia política, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se dijo de acuerdo en la cancelación de las conferencias realizadas a las 7:00 am en el Palacio Nacional; el día lunes 3 de julio regresa a su normalidad.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO cancela conferencias mañaneras en estados donde habrán elecciones